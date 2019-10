Mystinen kakkupala ja sympaattinen seiväshyppääjä

Oletko varma, ettei se ole myrkytetty? työkaveri kysyi, kun toinen kollega riemuitsi aamutuimaan työpöydälleen ilmestyneestä kakunpalasta.

”Joku on tuonut minulle kakunpalan, joku ajatteli, että tarvitsin sitä”, oli mies juuri iloinnut pehmeyttä äänessään.

”Niin tosiaan, onhan sekin mahdollista”, mies totesi, mutta lähti rohkeasti nauttimaan yllätyksestään.

Ilkikurinen huumori on arjen suolaa työpaikalla, jossa on hyvä henki ja lämpimät välit.

Silti heitto kuvasti mielestäni tätä aikaa. Hyvät asiat on yleensä aina syytä kyseenalaistaa. Vai onko?

Yllätyksekseni huomasin viime viikolla seuraavani Dohan MM-kisojen miesten seiväshypyn finaalia lähes lumoutuneena. Enkä vain siksi, että salskeat miehet, USA:n Sam Kendricks ja Ruotsin Armand Duplantis, haastoivat toisensa hienoon kaksintaisteluun.

Kilpailijoiden keskinäinen tsemppaus ja kotisohvalle asti näkyvä kaveruus tekivät vaikutuksen.

Voitto ratkesi Duplantiksen tipauttaessa yli kuudessa metrissä olleen riman kolmannen kerran. Nuori ruotsalainen kumarteli yleisölle ja maailmanmestari Kendricks ryntäsi halailemaan kaveriaan.

”Tietenkin, rahakkaiden sponsorisopimusten takia täytyy poseerata. Nyt saadaan hyviä kuvia”, kyyninen aikuinen kommentoi sankareiden kaulailua.

”Hei, miksi pitää aina kyseenalaistaa noin? Miksei voi joskus vaan ajatella, että ne ovat oikeasti hyviä kavereita ja iloisia toisen menestyksestä”, protestoi 14-vuotias.

Kriittisyydelle on syynsä. Sellainen tämä maailma valitettavasti on. Niin usein hyvältä näyttävien asioiden takana on kyseenalaiset motiivit, raha ja oman edun tavoittelu.

Sinä missä kirkassilmäinen voi nähdä vilpitöntä pyrkimystä hyvään, voi kyynisempi (lue: enemmän maailmaa nähnyt) helposti nähdä aina jotain hämärää, laskelmointia ja hyväksikäyttöä.

Upeiden urheilijoidenkin taustalta saattaa löytyä kaikenlaista. Niin monta kertaa on maailma kohahtanut vaikkapa dopinguutiseen.

Aika on haastava, niin moni asia on jotain muuta kuin miltä ensin näyttää. Kriittisyyttä ja medialukutaitoa tarvitaan.

Toisaalta, 14-vuotiaan näkökulmassa on suurta viisautta: mikä on tärkeämpää kuin uskoa vilpittömästi ystävyyteen, aitouteen, iloon.

Väitänkin, että enemmän kuin mitään, juuri nyt tarvitaan uskoa ihmiseen ja hyvyyteen. Ilon ja toivon vaalimista.

Olen mieluummin vähän naiivi kuin kyyninen. Tulen mieluummin joskus vähän höynäytetyksi kuin menetän uskoni ihmisiin ja hyvyyteen. Haluan ottaa riskin.

Pakkohan minun oli lukea seuraavana päivänä lisää seiväshyppysankareista:

Ylen uutisessa Duplantis ja Kendricks hehkuttivat seiväshyppääjien yhteishenkeä hienon MM-finaalin jälkeen: ”Kun kisaa kavereiden kanssa, menestyskin tuntuu erityisemmältä.”

Haluan uskoa, että se on aitoa.

Mutta kyllä se kyyninen aikuinenkin oli oikeassa: Luin nimittäin myös, että Armand Duplantis on todennäköisesti maailman parhaiten tienaava yleisurheilija. Urheiluvaatemerkin mallisopimus tuo raamikkaalle komistukselle sellaiset tulovirrat, ettei toimeentulosta tarvitse vähän aikaan olla huolissaan.

Tottakai sponsori haluaa sympaattisia kuvia.

Mutta eihän se tarkoita, etteivät kilpailijat voisi olla kavereita keskenään.

