Jouni Kemppainen Maakuntia on ilo puolustaa

Hyvä lukija, tuntuuko sinusta, että epäluuloja meitä maaseudulla asuvia kohtaan korostetaan?

Kun pääkaupunkiseudun media ja Yle rummuttavat juttuja pienten paikkakuntien asuntojen hintojen laskusta, lopettavista maitotiloista ja ihmettelevät, ketkä nuoret tai vaikka vanhemmatkin maaseudulle jäävät, olo on välillä kuin avaruusoliolla.

Näinkö kummallista tämä nyt on?

Maaseudulla ja maakunnissa eletään tälläkin hetkellä onnellista elämää, käydään töissä, harrastetaan kaikkea mukavaa ja eletään väljästi kauniissa ympäristössä. Ja ennen kaikkea asutaan niin, että monilla on siihen oikeasti varaa.

Jopa niin, että rahaa jää kulutettavaksi myös muuhun kuin asumiseen, jopa ilman metropolialueilla yleistä 20 vuoden asuntolainaa. Tai sitä, ettei ahkerakaan ihminen tule palkallaan toimeen ilman massiivista kaikilta suomalaisilta kerättävää asumistukea.

Ilmastonmuutoksen kiihtyessä maaseutua on myös syyllistetty. Metsähakkuista ja maatalouden päästöistä on etsitty kotimaisia syyllisiä ja ensimmäisiä holhottavia muutoksen aikaansaamiseksi. Kaikki tämä tilanteessa, jossa Helsinki edelleen käyttää tuontihiiltä energiantuotantoon!

Olisiko kuitenkin niin, että maa- ja metsätalous ovat ratkaisuja hiilen sitomiseen? Olisiko myös niin, että suomalainen puu sittenkin riittää vallan hyvin sekä teolliseen käyttöön että hiilen sitomiseen. Kun hakkumäärät ovat normaalin suhdannekierron takia taas laskeneet ja vanhoja paperikoneita on suljettu, julkinen keskustelukin on onneksi kohtuullistunut.

Myös kannattavuuskriisin kurimuksessa edelleen sinnittelevässä maataloudessa kajastaa uutta valoa. Kotimaisen tuotannon ilmastoedut muualla tuotettuun ruokaan verrattuna alkavat saada jalansijaa. MT on kertonut tästä jo pitkään. Ilahduttavaa on, että myös muussa mediassa asiaan on vihdoin herätty.

Uutta kulmaa kaivataan myös aluepolitiikasta käytävään keskusteluun. Kuten odotettua, rajusti kasvaneen Helsingin alueiden erot alkavat näkyä yhä selvemmin (HS 5.10.). Olisiko sittenkin niin, ettei kaikkia suomalaisia kannattaisikaan patistella asumaan metropoliin väittämällä kehitystä luonnonlaiksi.

Ilahduttavasti myös kaupunkirakentamisen ja kulutuskeskeisyyden hiilijalanjälki tulee yhä selvemmin ja kriittisemmin esiin. Muun muassa Sitra ja kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ovat kritisoineet tätä.

Maaseudun Tulevaisuus on 103 vuoden ajan tehnyt työtä sen eteen, että myös maakuntien arvo Suomessa saa ansaitsemansa huomion. Lehtemme toteuttaa tätä perustehtäväänsä edelleen, tinkimättömästi ja määrätietoisesti.

Juuri nykyisessä yhteiskunnallisessa murroksessa MT:n tehtävä vielä korostuu.

Käsissäsi oleva viidensadantuhannen lehden jättipainos on osa tätä tehtävää. Me kerromme koko Suomen elinvoimasta ja puolustamme sitä, sinun ja alati kasvavan lukijajoukkomme kanssa.

Maakunnissa on tarjolla työtä ja menestymisen mahdollisuuksia enemmän kuin moni arvaakaan. Maaseudun Tulevaisuus puolustaa maakuntia paitsi tässä jättilehdessä myös kaikkina muina päivinä.

Se on meille suuri ilo.