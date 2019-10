Teemu Pukki tekee paljon maaleja, mutta yksi Suomen paidassa oli erityisen taidokas

Näin hienovaraista ja taitavaa rytmittämistä harvoin näkee.

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki tunnetusti teki kaksi maalia Armeniaa vastaan tämän viikon tiistaina. Maalit sinetöivät Suomelle voiton ja kiinnittivät vihdoinkin pienen kotimaamme tukevalla otteella arvokisapaikkaan. Kyllä jännitti.

Pelistä kertovissa jutuissa Pukin maaleja pidettiin täysin identtisinä. Ne syntyivät siis keskikenttäpelaajan pystysyötöstä, joihin Pukki nopeuden ja erinomaisen ajoituksensa ansiosta ehti ensimmäisenä. Sitten Pukki otti pallon oikean jalan ulkosyrjällä haltuun ja nosti kevyesti tyhjää harovan maalivahdin yli. Maalit eivät kuitenkaan olleet samanlaisia, sillä ensimmäinen oli merkittävästi toista taitavammin tehty.

Siinä Pukin ensimmäinen kosketus suuntautui aivan hieman sivulle, poispäin maalivahdista. Sen tarkoitus oli jarruttaa silmänräpäyksen verran. Kosketus on niin hento, että se pitää melkein katsoa hidastuksesta. Se kuitenkin ratkaisee kaiken, sillä maalivahti rysäyttää vastaantulonsa maihin ilman käsitystä tuosta alle sekunnin kymmeneksen hidastuksesta. Veskaraukan ajoitus menee aivan pieleen. Samalla kosketuksella Pukki siirtää pallon aivan vieressä juoksevan puolustajan ulottumattomiin.

Samankaltaisista suorituksista on kyse, kun pelin selostuksessa tai valmentajan haastattelussa puhutaan pelin rytmittämisestä. Tosin näin hienovaraista ja taitavaa rytmittämistä harvoin näkee. Tavallisesti se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi keskikenttäpelaaja pysäyttää pallon, jolloin puolustaja joutuu pysähtymään myös. Sitten pallo pelataan sivussa juoksevalle pelaajalle ja puolustaja on pysähtymisensä vuoksi myöhässä.

Tässä Pukki juoksee täydellä vauhdilla pystyyn liikkuvaan palloon, johon ryntäävät myös täydellä voimalla puolustaja ja maalivahti. Aikaa Pukilla oli äärimmäisen vähän, mutta hän ehti miettiä ratkaisunsa etukäteen ja hallitsi vartalonsa poikkeuksellisen hyvin. Hidastuksesta kannattaa katsoa, mihin Pukki milloinkin katsoo. Hän vilkaisee maalivahtia juuri ennen ensimmäistä kosketusta.

Toisessa maalissa Pukki otti ensimmäisen kosketuksen liikkeen suuntaan ja nosti heti maalivahdin yli. Nyt hänellä oli aivan hieman enemmän aikaa, joten vaikeaa erikoiskikkaa ei tarvittu.

Vastaan tulemisen ajoitus on huippumaalivahdin perustaito. Tilanne, jossa hyökkääjä, puolustaja ja maalivahti kilpailevat, kuka ehtii ensimmäisenä tyhjälle alueelle syötettyyn palloon, toistuu jokaisessa pelissä useita kertoja.

Parhaat maalivahdit käyttävät usein Pukin kikkaa. He lähestyvät täydellä vauhdilla mutta jarruttavat viime hetkellä ja nostavat vartalon pystyyn. Jos hyökkääjä yrittäisi nostoa yli, vartalon peitto olisi mahdollisimman suuri.

Maalivahdille se on paljon helpompaa, vaikkakin ajoitus pystyyn nousulle on oltava tarkempi kuin sekunnin kymmeneksen. Pukin täytyi samalla hallita pallo, ja jos se olisi ulkosyrjäkosketuksessa livahtanut vaikka puoli metriä, olisi maalivahti tai puolustaja pääsyt väliin. Nyt Pukki sai sen sentilleen kohdalleen, ja siitä näkee, miten taitava Pukki on.

