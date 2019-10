Simonkadun pääekonomisti: Hallintoneuvosto vieköön!

"Pörssiyhtiöistä hallintoneuvostot on pääsääntöisesti karsittu. Vaihtelevin syin: ”epädemokraattisia”, ”kalliita” tai ”turhia”."

Voivatko parjatut hallintoneuvostot nousta uudelleen arvoonsa? Suomessa? Hallintoneuvostoja on viimeiset vuosikymmenet lähinnä parjattu turhana laahuksena yhtiöjohdon, hallituksen ja toimitusjohtajan riesana. Osin aiheettakin.

Viimeaikaisessa kapitalismin kritiikissä yhtiöiltä on perätty muitakin arvoja kuin omistaja-arvon kasvattaminen. Osaava hallintoneuvosto voi tuoda laajemman näkökulman yhteiskuntaan, miksei fiksu hallituskin.

Pörssiyhtiöistä hallintoneuvostot on pääsääntöisesti karsittu. Vaihtelevin syin: ”epädemokraattisia”, ”kalliita” tai ”turhia”.

Osakeyhtiölain ja osuuskuntalain mukaan hallintoneuvosto ei ole pakollinen toimielin osakeyhtiöissä eikä osuuskunnissa. Hallintoneuvostosta on kuitenkin mahdollista määrätä yhtiöjärjestyksessä ja osuuskunnan säännöissä.

Hallintoneuvosto nousi otsikkoihin Postinkin kujanjuoksussa heti toimitusjohtaja Heikki Malisen irtisanouduttua yhtiöstä. Valtio-omistaja kutsui ylimääräiseen yhtiökokouksen pikavauhtia koolle ja valitsemaan uuden hallintoneuvoston, joka puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Aki Lindén (sd.). Kaikkiaan hallituksessa on 12 puolueiden ennakkoon valitsemaa kansanedustajaa.

Valtionyhtiöissä hallintoneuvoston lakisääteinen tehtävä on toimitusjohtajan ja hallituksen valvojana. Palkkiot Postissa ovat kokouspalkkioita.

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä hallintoneuvostoja on enää lähinnä elintarvikeyhtiöissä, joissa osuuskunnat ovat suuromistajia.

Valtion enemmistöomistamissa Neste Oilissa ja Fortumissa hallintoneuvostot lakkautettiin vuonna 2011. Fortumin jakautuessa uudelleen vuonna 2004 öljyliiketoiminnan Neste Oiliksi ja sähkö- ja lämpöliiketoimintaan keskittyväksi Fortumiksi, Neste Oil oli vähällä jäädä valmistelussa vaille hallintoneuvostoa.

Neuvosto tuli, ja se purettiin sitten yhtiökokouksen päätöksellä keväällä 2011.

Fortum johtoineen ja omistajineen on kipuillut jälleen hallintoneuvoston kanssa ostettuaan puolikkaan saksalaisesta energiayhtiö Uniperista. Uniperin hallintoneuvosto on käyttänyt valtaa, josta Fortum on jäänyt lähes kokonaan paitsi – ennen viimeistä enemmistöosuuden kauppaa.

Uniperin neuvosto on pitänyt yhtiön puolta ja vierastanut suomalaisomistajaa. Syystä tai syyttä, se nähdään. Ja kyllä. Tätäkin lehteä kustantavalla Viestilehdet Oy:llä on oma hallintoneuvostonsa!

Palstalla tarkastellaan talouden käänteitä joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.