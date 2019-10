Revanssi huokuu vegepöydästä

Piikittelevän keskustelun katkeruuden siemenet tuottavat satoa ajalta, jolloin itujen kasvatus oli asvalttipäällysteisilläkin alueilla yleinen hupailun aihe.

Vegehypetys ui liiveihin joka puolelta. Omiin silmiini ja korviini se kantautuu ehdottomasti eniten mediasta ja etenkin sellaisista välineistä, joiden sisältö tehdään pääkaupunkiseudulla – mikä johtuu epäilemättä rajoittuneesta sosiaalisesta piiristäni ja asuinpaikastani. Tässäkin asiassa maailma on kovin erilainen kehä kolmosen sisä- ja ulkopuolella.

Tarkkasilmäisimmät ovat panneet jo merkille, miten ruokakauppaketjujen asiakaslehdissä on eroja. Yksi kuulemma tuputtaa vegeä, toinen on pysytellyt perinteisemmällä linjalla. Liekö oikeasti näin, siitä voi jokainen tehdä omat arvionsa.

Suomessa on toistaiseksi pysytty markkinointiviestinnän nokittelussa kohtuuden rajoissa. Sen sijaan Ruotsissa kauramaitovalmistaja Oatly on ottanut reippaan askeleen kohti räyhähenkisyyttä ja kampanjoi avoimesti maitoa vastaan. Sen ”Kaada maito pois” -mainoskampanja on herättänyt kovasti huomiota ja inhonväristyksiä oman raaka-aineen eli kauran tuottajissa.

Aggressiivinen markkinointi on kai tässä asiassa tullut jäädäkseen, mutta ensimmäisen kiven heittäjien kannattaa olla tarkkoina. Jos oma pussi pursuaa vaikkapa palmuöljyä puhtoisen lähikauran sijaan, hirveän kovaan ääneen ei kannattaisi ryhtyä huutamaan.

Suuri osa vegemetelistä johtuu ihan vain buumin haistaneen yritysten halusta kasvattaa myyntiään. Ihan pikkuisen haiskahtaa kuitenkin myös siltä, että piikittelevän keskustelun katkeruuden siemenet tuottavat satoa sellaiselta ajalta, jolloin itujen kasvatus oli asvalttipäällysteisilläkin alueilla yleinen hupailun aihe.

Sekasyöjien irvailusta on tainnut jäädä muutamia sitkeästi kalvavia kuoria hampaankoloon – muun muassa Oatlyllä, jonka liikeidean Arla vuosikymmeniä sitten tyrmäsi toivottomana.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja ja MT Metsän tuottaja.

Sekasyöjien irvailusta on tainnut jäädä muutamia kuoria hampaankoloon.