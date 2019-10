Verottaja salaa väärää asiaa

On vaikea nähdä, mitä kiusallista on siinä, että itse ansaitsemillaan tuloilla rahoittaa myös isolla osalla suomalaista hyvinvointia. Sen sijaan, jos isoista tuloista ei maksa kotimaahan veroa, kysymys voi olla aiheellisempi.

Ensi maanantaina monien hyvätuloisten suomalaisten verotiedot tulevat taas julki. Tiedotusvälineet käsittelevät laajasti sitä, millaisilla töillä on ylletty minkäkinlaisiin tuloihin.

Kaikkia tämä avoimuus ei kuitenkaan koske. Verottaja on antanut vajaalle sadalle suomalaiselle mahdollisuuden salata tietonsa medialle annettavista listoista.

Päätös on herättänyt kummastelua. Perustellusti.

EU:n tietosuoja-asetukseen nojaava verottaja on perustellut päätöstään huomattavan niukasti. Verotoimistoista kaikkia suomalaisia koskevat tiedot on saatavissa, mutta medialle annettavista listoista osa yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista henkilöistä puuttuu. He ovat pyytäneet sitä vedoten muun muassa henkilökohtaiseen tilanteeseensa.

Minkälaisia seikkoja henkilökohtaisen salaustarpeen taakse kätkeytyy, ei verohallituksen perusteluista käy ilmi.

Olisi kyllä syytä käydä.

Sen verran periaatteellinen kysymys demokraattisen ja avoimen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta tämä on.

Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan verotiedoista ei paljastu niin arkaluonteisia tietoja, ettei niitä voisi julkaista (Kauppalehti 30.10.).

Paitsi hallinto-oikeuteen myös sananvapauteen ja median toimintamahdollisuuksiin laajasti perehtynyt Mäenpää pitääkin verottajan tulkintaa omituisena muun muassa tiedonvälityksen vapauden osalta. Hän huomauttaa, että pyrkimys julkisten tietojen avoimuuteen on myös tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Mäenpään kritiikkiin on helppo yhtyä. Vaikka monen suomalaisen mielestä tulojen julkistaminen voisi olla kiusallista, on syytä samalla muistaa, että tulojen lisäksi esille tulevat myös henkilöiden Suomeen maksamat verot.

Vanhan pohjalaisen sanonnan mukaan pieniin veroihin on helppo päästä, mutta suuriin yltäminen on paljon työläämpää. On vaikea nähdä, mitä kiusallista on siinä, että itse ansaitsemillaan tuloilla rahoittaa myös isolla osalla suomalaista hyvinvointia. Sen sijaan, jos isoista tuloista ei maksa kotimaahan veroa, kysymys voi olla aiheellisempi.

Monesti kateutta on pidetty käyttövoimana verotietojen suurelle kysynnälle. Vaikka tätä ei ole syytä vähätellä, kansainvälisen verosuunnittelun aikana on entistä tärkeämpää nähdä, mistä ja keneltä kotimaahan maksettavat verotulot tulevat.

Kysymys ansio- ja pääomatulojen sekä muiden verotuksen yksityiskohtien oikeudenmukaisuudesta on demokratian käyttövoima. Kun verotiedot ovat avoimesti suomalaisten saatavissa ja nähtävissä, keskustelu oikeudenmukaisuudesta, hyvinvoinnista ja niiden rahoituksesta helpottuu. Salailu vie päinvastaiseen suuntaan ja sitä on vaikea perustella.

Verohallinnon päätös kuitenkin vie nyt keskustelua väärään suuntaan. On myös selvää, ettei asia jää tähän. Siitä saatetaan hyvinkin valittaa. Eikä olisi lainkaan pois suljettua, vaikkapa esimerkiksi oikeuskansleri itsekin ottaisi asian käsittelyynsä. Sen verran olennainen ja periaatteellinen asia kansalaisten tiedonsaannin ja tasavertaisen kohtelun näkökulmasta on.