Aston Villa oli rehti suomalainen nimi

Veikkaus on nyt kovassa paikassa. Vastustaja painaa päälle ja Veikkauksen joukkueella on täysi työ pitää maalinsa puhtaana. Tällä hetkellä näyttää, että puolustus on pettämässä ja omassa päässä soi. Sillassa olevan joukkueen tilannetta ei auta yhtään, että peliä näyttää olevan sotkemassa osa omistakin pelaajista. Monopoli pitää saada purettua, vaikka vetoamalla peliongelmiin.

On totta, että rahapelien pelaaminen aiheuttaa ongelmia, mutta on vaikea kuvitella, että ongelmat vähenisivät jos pelien tarjoajia olisi enemmän ja meno nykyistäkin kansainvälisempää. Ainakaan rahapelien mainonta ei todennäköisesti vähenisi. Veikkauksen monopoli on jo nykyäänkin vähän niin ja näin, koska netissä ei rajoja tunneta.

Veikkauksen markkinointibudjetti on noin 40 miljoonaa euroa. Ruotsissa rahapelit vapautettiin tämän vuoden alussa. Viime vuonna peliyhtiöt käyttivät siellä mainontaan 700 miljoonaa euroa, ja tämän vuoden tammikuussa kasvua viime vuoteen oli 30 prosenttia. (Yle 2.11.)

Rahasta pelaaminen on todennäköisesti yhtä vanhaa kuin rahakin. Lukuisat talot ja tavarat ovat vuosien varrella vaihtaneet pelipöydissä omistajia.

Veikkauksen historian mukaan liikemiehet toivat ensimmäiset raha-automaatit Suomeen 1920-luvulla. Ongelmaksi koettiin, että nämä liikemiehet käyttivät ihmisten pelaamistarvetta vain omaksi hyödykseen. Kuulostaako tutulta?

Koska rahat haluttiin ohjata tuottamaan yhteistä hyvää, automaateista tuli vuonna 1938 Raha-automaattiyhdistyksen monopoli. Rahat ohjattiin kansanterveyden edistämiseen.

Veikkauksen perustamisen syy oli ruotsalaisten liian hyvän urheilumenestys. Siksi suomalaiset urheilujärjestöt perustivat vuonna 1940 Tippaustoimiston, jolla haluttiin kerätä varoja suomalaiselle urheilulle. Mallisuorituksen veikkauslapun täyttämisessä teki Paavo Nurmi. Rahat ohjattiin urheilulle ja liikuntakasvatustyölle. Tippaustoimistosta tuli myöhemmin Veikkaus.

Lähtölaukauksen nykyisenkaltaisen Veikkauksen syntyyn antoivat – kuinka ollakaan – hevosmiehet. Ensimmäiset totoravit järjestettiin Helsingissä Pohjoissataman jäällä 5. helmikuuta 1928.

Nämä kolme peliyhtiötä yhdistyivät vuoden 2017 alussa uudeksi Veikkaukseksi. Edellisenä vuonna Euroopan komissio oli hyväksynyt Suomen rahapelijärjestelmän. Monopolin edellytyksenä on edelleen pelihaittojen ehkäiseminen. Tässä tehtävässä on kieltämättä vielä tekemistä.

Rahapelejä yhdistää, ettei niissä synny uutta rahaa, vaan pelaajien rahat jaetaan uudelleen. Suurin osa pelaajista häviää. Voittaminen on lähes aina tuurista kiinni. Oman osansa ottaa pelien järjestäjä. Olennaista on, mihin pelijärjestäjä rahoja käytetään ja kuka siitä päättää.

Ensimmäinen kokemukseni rahapelistä liittyy kirjoituksen otsikkoon. Noin puoli vuosisataa sitten täytin ensimmäisen vakioveikkauskupongin. Englannin liigassa suosikkijoukkueeni oli tietenkin Aston Villa, koska se oli rehti suomalaisen joukkueen nimi. Panos 20 penniä, ei voittoa. Samalla asiantuntemuksella olen myös joskus pelannut Totoa. Vaatimattomat voitot (kahdella eurolla neljä) olen saanut pelaamalla oikeita hevosia väärään lähtöön.

ps. Maanantaina julkaistujen verotietojen mukaan peliala on hyvä bisnes.