Pikkuruinen Liechtenstein vielä kaikkien aikojen jalkapallojuhlan tiellä

Tänään voimme kokea aikakautemme järisyttävimmän jalkapallon sukupolvikokemuksen.

Tänään on ratkaiseva ottelu Suomen vuosikymmeniä kestäneellä vaelluksella kohti jalkapallon arvokisapaikkaa.

Koskaan ennen kisapaikka ei ole ollut Suomelle katkolla jo karsintojen toiseksi viimeisessä ottelussa. Nyt on, ja vastassa on piskuruinen Liechtenstein. Sen pitäisi olla Suomelle helppo kamppailu. Voitolla Suomi pääsee kisoihin.

Viikon mittaan on käyty myös kaikkien aikojen kamppailua pääsylipuista otteluun. Matsiin haluaa kymmeniä tuhansia useampi kuin mitä 10 770 katsojan Telia 5G Areena Helsingissä vetää.

Verkon myyntipalstoilla lippujen alimmat hinnat olivat moninkertaistuneet. Tiistaina niitä oli tarjolla vielä parilla sadalla eurolla, torstaina jo noin neljällä sadalla. Halvimmat liput matsiin maksoivat alun perin junioreille kympin ja aikuisille kaksi kymppiä.

Painetta tasaamaan Palloliitto on järjestänyt kisakatsomon Kansalaistorille Helsingissä. Katsomoita on muuallakin, ainakin Tampereella, Turussa, Espoossa ja Jyväskylässä.

Pelin pitää olla todella kiinnostava, jos jengi haluaa katsoa sitä isosta telkkarista ulkona marraskuun puolivälissä. Tosin Porissa pääsee jäähalliin.

Hauskinta tässä huumassa on, että vastassa on Liechtenstein. Jos kaikki mahdolliset vastustajat laitetaan riviin yleisön houkuttelevuuden mukaan, Liechtenstein on häntäpäässä.

Näin varmaan ajateltiin Palloliitossakin, kun peli sijoitettiin Tampereen Ratinaa noin puolet pienemmälle Helsingin stadionille. Pelin vetovoimaa ei osattu silloin arvioida oikein, vaikka liitossa varmaan laskelmoitiin tämän pelin hyvinkin voivan olla ratkaiseva kisapaikan kannalta.

Onhan tämä sarjan toiseksi viimeinen, ja ennakolta tämä tai seuraava Kreikka-peli ovat todennäköisimmät ratkaisupelit.

Ei laskelmointia osannut kovin moni kannattajakaan. Peli myytiin loppuun toki jo kesällä ennen tietoa sen ratkaisevuudesta, mutta silloinkin liput olivat olleet myynnissä kuukausikaupalla.

Toisaalta Liechtenstein vastustajana saattaa lisätä huumaa. Joukkue on kerta kaikkiaan niin huono, että sen ei uskota seisovan unelman esteenä. Siis todennäköisyys Suomen voitolle on näiden karsintojen matseista suurin.

Liechtenstein on näissä karsinnoissa vielä voitoitta. Se on pelannut kaksi tasapeliä, joista molemmat ovat hyödyttäneet Suomea. Liechtenstein on onnistunut vieraskentällä maalinteossa kerran.

Melkein valmis, mutta ei ihan, raportoitiin viikko sitten Olympiastadionin remontin vaiheista. Kukapa olisi uskonut, että se todennäköisesti olisi täysi Liechtenstein-pelissä marraskuun puolivälissä.

Liitto menettää pienemmän areenan vuoksi ainakin miljoonan euron lipputulot. Se tietty on pikkuraha, sillä kisapaikka arvioidaan noin 10 miljoonan arvoiseksi.

Mutta rahasta viis. Jos EM-kisapaikasta nytkin tulee aikakautemme järisyttävin jalkapallon sukupolvikokemus, millainen se olisi täydellä Olympiastadionilla, missä koko Suomen jalkapalloväki kokisi onnen tunteet yhdessä.

Varmaan Bubi-huuhkajakin nousisi sitä ihmettä katsomaan.

Pumppu lujilla -palstalla tarkastellaan urheiluelämää joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n uutispäällikkö.