Valitkaa viisaasti uusi toiminnanjohtaja

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari ilmoitti viime viikolla jättävänsä tehtävänsä. Kaksi vuotta kestänyt kova rutistus liiton toiminnanjohtajana vaati veronsa.

Kun Siitari valittiin tehtävään, iloitsin monella tapaa hyvästä valinnasta. Olen laiska heiluttamaan mies- tai naiskortteja, minusta tärkeintä on valita paras ehdokas tehtävään suku­puolesta riippumatta. Tietämättä muista loppusuoralla olleista ehdokkaista sen enempää, ajattelin, että Siitari oli strategisesti loistava valinta.

Ekologiaan ja ympäristönhoitoon erikoistunut filosofian tohtori, joka harrastaa metsästystä ja on aktiivinen metsästys­koiraharrastuksen parissa. Tämän lisäksi vieläpä nainen. Mutta ennen muuta ihminen, joka puhuu ja kirjoittaa kieltä, jota tarvitaan, jos mielii istumaan niihin pöytiin, joissa asioista päätetään.

Koko sinä aikana, kun Siitari hoiti toiminnanjohtajan tehtävää, en muista huomanneeni yhtään kommenttia, jossa olisi oltu kriittisiä hänen sukupuolensa takia. Tai sitten olen ummistanut silmäni. Niin tai näin, kritiikkiä hän on toki saanut osakseen.

Tyhjän räkyttäjiä tuntuu riittävän.

”Maailmaa ei muuteta taistelemalla olemassa olevaa systeemiä vastaan. Jos haluat luoda muutoksen, luo vaihtoehto, joka saa vanhan systeemin näyttämään turhalta ja tarpeettomalta.” Näin on todennut suomalainen keksijä ja futuristi Perttu Pölönen.

Metsästysharrastuksen parissa pitää olla myös futuristeja. Pitää keksiä älykkäämpiä keinoja vaikuttaa ja tehdä muutoksia kuin räkytys. Pitää nähdä olemassa olevan systeemin viat, mutta niiden toistelu ei ratkaise ongelmia. Luo jotain uutta, ehdota ja osallistu.

Metsästäjäliittoa on viety hyvään suuntaan. Strategia, brändi ja viestintä on uudistettu, nyt muutokset on vietävä Riihimäeltä piireihin.

Millä Metsästäjäliitto houkuttelee tulevaisuuden metsästäjiä mukaan piirien toimintaan ja ylipäätään metsästysseuratoimintaan? Jos räkytys näivettää innon osallistua mihinkään järjestäytyneeseen yhdistystoimintaan harrastuksen parissa, näivettyy moni muukin asia metsästyksessä.

Siksi toivonkin, että Metsästäjäliitto valitsisi taas viisaasti uutta toiminnanjohtajaa valitessaan.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Pitää keksiä älykkäämpiä keinoja vaikuttaa ja tehdä muutoksia kuin räkytys.