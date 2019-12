Joulu saa sisäisen konmarittajan heräämään – "kuinka paljon kampanjapäivät luovat keinotekoista tarvetta ja ostohimoa"

"Aikaa sitten hylättyä nallea ei ollut toivoakaan saada takaisin kierrätyslaatikkoon. Siitä oli näiden poissa silmistä, poissa mielestä -vuosien aikana tullut se maailmankaikkeuden rakkain lelu."

Lähestyvä joulu saa sisäisen konmarittajani heräämään eloon. Nettikirppisten aktivoitumisesta päätellen en taida olla ainoa, sillä tavaraa tipahtelee niille myyntiin nyt hyvällä tahdilla. Tiedossa on, että joulun jälkeen huushollin tavaramäärä on jälleen kasvanut. Kiitos lahjavinkkeihin vakavasti suhtautuvien läheisten, suurin osa onneksi on toivottuja ja tarpeellisia asioita. Siitä huolimatta näin loppuvuodesta tavaramäärä ja sitä lisää joka kotiin tyrkyttävät mainokset saavat välillä tuskailemaan.

Tarkastelin omaa kirjahyllyäni ja vaatekaappiani kriittisin silmin jo marraskuussa, nyt katse on kääntynyt lastenhuoneisiin. Yritin varovaisesti ehdottaa lapsille, että josko pukinkontista mahdollisesti löytyvien uusien lelujen toivossa voisi laittaa osan vanhoista jo kierrätykseen. Idea sai täystyrmäyksen.

Kävi päinvastoin. Kun silmä vältti, oli kierrätykseen menossa olevien tavaroiden joukosta käyty hakemassa takaisin leikkeihin jo aikaa sitten hylätty nalle. Ei ollut toivoakaan saada sitä enää takaisin kierrätyslaatikkoon, koska siitä oli näiden poissa silmistä, poissa mielestä -vuosien aikana tullut se maailmankaikkeuden rakkain lelu. Mietin hetken jo sitä, kuinka ison rikoksen teen lapsiani kohtaan, jos hävitän salaa laatikoiden perukoille unohtuneita leluja.

Meistä suurimmalla osalla on kaikenlasta, tarpeellista ja tarpeetonta, ihan riittämiin. Joten siinäkin suhteessa joulun alla vyörynä joka tuutista tulevat ja uutta tavaraa meille tarjoavat mainokset tuntuvat liioitelluilta – pääsääntöisesti kun emme tarvitse mitään lisää.

Meille tyrkytetään joulun alla erilaisten teemapäivien varjolla kaikkea mahdollista marraskuun alusta alkaen. Lehdissä on enemmän mainoksia kuin uutisia, some on mainoksista turvoksissa ja joka ikinen verkkokauppa, jossa on joskus asioinut, muistuttaa joulunalusalennusmyynneistä. Joulumainonta on aina ollut massiivista, mutta erilaisten kampanjapäivien myötä tuntuu, että se on lopullisesti räjähtänyt käsistä.

Ymmärrän, jos tarjousten ansiosta saa hankittua jotakin oikeasti tarpeellista huokeampaan hintaan. En itsekään pahastunut ollenkaan, että sain hankittua muutaman toivotun lahjan alennuttuun hintaan. Eipähän enää tarvitse murehtia sitä, että maksaa joulukuussa täyden hinnan, koska tietyt asiat haluaa joulukääreisiin pakata, vaikka tietää niiden olevan alennusmyynnissä heti pyhien jälkeen.

Mutta kuinka paljon kampanjapäivät luovat keinotekoista tarvetta ja ostohimoa, joka syntyy siitä, että muka halvalla saa. Varsinkin, kun osa alennuksista on ilmeisesti pelkkää silmälumetta.