Ja astiat täynnä puuroo

"Pukki puhelimessa."

"Terve Sulle oiva ukki, ystävämme joulupukk… anteeksi oiva henkilö, ystävämme jouluhenkilö.”

”Heh heh, terve terve.”

”Miltä näyttää nyt, kun on enää muutama päivä työvuoden huipennukseen: kuinka kiireiseksi jouluaattonne on muodostumassa?

”Aaton vietän kaikessa rauhassa kotona.”

”Mitä? Mitä Te puhutte!? Mitä sanovat maailman lapset ja osa aikuisista? Nyt jää kyllä joulu tulematta pirtteihin pienoisihin. Postiko lahjat jakaa? Onko omistajaohjauksesta vastaava ministeri asiasta tietoinen vai onko hän pihalla kuin lumiukko, anteeksi lumihenkilö? Aikooko ministeri erota? Entä Postin hallitus? Jatkaako punamulta? Onko hallitusohjelman liima pettänyt vai onko kyse yhteen henkilöön liittyvästä epäluottamuksesta? Kuka vetää uudet hallitustunnustelut? Ei kai vain sama henkilö, johon äsken kohdistui henkilöön kohdistuvaa epäluottamusta? Vastatkaa!"

”En ota kantaa. Se on fakta, että 21.12. on kotimatsi Wolverhamptonia vastaan. Sitten on muutaman päivän tauko. Tapaninpäivänä Norwich pelaa Birgminghamissa, Aston Villa henkilöi.”

"Hiljaa. Hiljaa. Hiljaa. Joulun kellot kajahtaa."

"Nyt tuli yksi 'hiljaa' liikaa. Alkuperäisessä sanoituksessa se sanotaan vain kahdesti."

"Ihan tarkoituksella sanoin kolme kertaa. Etkö tunne kolmen sanan tehotoistoa?"

"Koskaan kuullutkaan."

"Kolmen sanan tehotoiston huippunäyte on Jyri Häkämiehen linjaus vuodelta 2007. Silloinen puolustusministeri Häkämies määritteli, että Suomen kolme turvallisuuspoliittista uhkaa ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä."

"Totta, totta, totta."

"Kolmen sanan tehotoisto palasi näyttävästi poliittiseen puheenparteen viime syyskuussa, kun keskusta valitsi Sipilälle seuraajaa. Kaikkosen reppupuhe oli henkeäsalpaava, mutta Kulmuni hoiti homman himaan hallitulla tehotoistollaan: Kitkin, kitkin, kitkin."

”Tuota ideaa kannattaa kierrättää. Tämä saattaisi toimia tupailloissa, kun kannatusluku yritetään pitää kaksinumeroisena: Potkin, potkin, potkin. Pääministerin pellolle."

”Reippahasti käypi askelet, henkilön hommat on niin kiireiset.”

Vanhan laulun sanat pyrkivät väkisin huulille, huoneessa leijuvat jouluiset tuoksut.

Jostain vuosikymmenten takaa kumpuavat mieleen toisenkin sesonkihitin riimit:

”On henkilö laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa.”

Menkäämme lähemmäksi lieden lämpöä.

"Kypsyykö täällä kinkku, kalkkuna vai seitan?”

”Ei mikään mainituista. Meillä syödään kaurapuuroa."

"Mielenkiintoista. Onko tämä jo pitkäaikainen jouluperinteenne?"

"Tänä vuonna aloitin. Innostuin, kun Lindtman ja Kurvinen mainostivat punamultakaurapuuroa, jonka kruunaa kotimainen voisilmä.”

"Mitä aineksia käytätte puurossanne?"

”Lähiluomukaurahiutaleita ja mahdollisimman vapaan lehmän maitoa. Joku tekee veteen.”

"Mitä niksejä annatte valmistukseen?"

”Otetaan ainekset, kattila ja kauha ja mennään ryhmähuoneeseen, jonka ovi suljetaan. Huoneessa ollaan puolesta tunnista tuntiin."

"Mitkä asiat on erityisesti otettava huomioon?"

”Tärkeintä on katsoa hallituskumppania silmästä silmään ja puhua asiat halki. Kun pöytä on putsattu hiutaleista, otetaan yhdessä suunta eteenpäin."