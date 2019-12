Al-Holin harvat selvät vastaukset

Suomessa on käyty viimeisten viikkojen aikana kiivasta keskustelua al-Holin vankileirille suljetuista kymmenestä naisesta ja heidän noin kolmestakymmenestä lapsestaan. Tätä kirjoittaessa kahta leirin orpolasta ollaan tuomassa Suomeen.

Aihe ryöpsähtää uudelleen lehtien etusivuille viimeistään silloin, jos – tai kun – Isisin tukijoukkoihin lähteneitä naisia tuodaan leiriltä takaisin.

Al-Hol on virkavastuulla toimiville viranomaisille viheliäinen tilanne. Heidän tulee arvioida, onko lapsen edun mukaista erottaa hänet äidistään. Päätökset tulevat saamaan valtavasti julkisuutta ja maalittaminen on todennäköistä etenkin niissä tapauksissa, joissa lapset palautetaan äitinsä seurassa.

Rumista sävyistä huolimatta on hyvä, että aiheesta puhutaan. Al-Hol-keskustelun ytimessä ovat perustavat oikeudelliset, moraaliset ja eettiset kysymykset.

Yhteiskunnan on tervettä puhua näistä perimmäisistä asioista. Parhaimmillaan keskustelu kirkastaa käsitystä siitä, mistä suomalaisessa arvoyhteisössä on kyse.

Ongelmavyyhteen ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Jos olisi, ne olisi tehty jo ajat sitten. Muutamat asiat vaikuttavat silti mielestäni selviltä.

Ensinnäkään kalifaatin rakentamiseen vapaaehtoisesti osallistuneet suomalaisnaiset eivät ole tilanteessa uhreja. Isisissä naiset ovat toimineet terroristijärjestön tukitehtävissä, propagandakoneistossa ja Supon mukaan heillä on ollut rooli jesidivähemmistöjen orjuuttamisessa. He lähtivät sota-alueelle tukeakseen totalitaristista murhakulttia.

Vaikka yksikään suomalaisista ei olisi henkilökohtaisesti osallistunut kivityksiin tai muihin raakuuksiin, tai edes aktiivisesti toiminut järjestön tavoitteiden saavuttamiseksi, he ovat joka tapauksessa hyväksyneet ne.

Yksi Helsingin Sanomien haastattelemista naisista katsoi, että aviorikoksen tehneen vaimon tappaminen on oikeudenmukainen rangaistus. Tällainen ajattelu sotii koko länsimaisen laki- ja arvojärjestelmän henkeä vastaan.

Jos lain kirjain ei löydä suomalaisnaisten teoista mitään tuomittavaa, lain kirjainta tulee muuttaa.

Lisäksi on selvää, että al-Holin leirillä viruvat lapset eivät ole syypäitä tilanteeseensa. Suomella on moraalinen velvollisuus auttaa heitä. Kansalaisuuden spekulointi on turhaa, sillä yksikään muu maailman valtio ei tunnusta heitä omikseen. Jos Suomi ei ota vastaan näitä lapsia, Isis kyllä ottaa.

Viranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, voidaanko lapsi erottaa äidistään Syyriassa. On mahdollista, että joissain tapauksissa esimerkiksi lapsen ikä estää sen. Jos huostaanottoa ei voi viranomaisen mielestä tehdä ennen äidin ja lapsen tuloa Suomeen, sen mahdollisuus tulee arvioida kotimaassa välittömästi uudelleen.

Ei voi olla yhdenkään lapsen edun mukaista kasvaa alttiina sellaisille vaikutuksille, joita Isisiä kannattavat äidit heille tarjoavat.

Kolmisen vuotta sitten Suomessa puhutti lastensuojelutapaus, jossa vanhemmat opettivat noin 2-vuotiaalle lapselleen rasistista väkivaltaa. Äidin kuvaamalla videolla lapsen isä käski tytärtään lyömään turvapaikanhakijaksi kutsumaansa apinanukkea.

Videon tultua julki lapsi otettiin huostaan ja vanhemmat tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tapaus eroaa monilta osin al-Holin tilanteesta. Molemmissa on silti huomioitava lapsen oikeus elää turvallisessa ympäristössä.

Väkivallan ja kuoleman nimiin vannova äiti ei voi lapselleen sellaista tarjota.