Keikkatalous voi olla nykyajan orjuutta – onko lainsäätäjä ajan tasalla?

Simonkadun pääekonomisti: Elokuvan keikkalähetti-yrittäjä Ricky joutui velkahelvettiin ja sellaiseen työnjohdon hiostukseen, johon normaali työlainsäädäntö ja työsuojelu eivät ikinä taipuisi.

Alustaduuni lisääntyy. Työ on murroksessa. Keikkatyötä pukkaa.

Talkootkin ovat saaneet uuden merkityksen juuri nyt käytävällä työmarkkinakierroksella.

Osallistuin hiljattain SAK:n järjestämään elokuvailtaan ja paneelikeskusteluun muuttuvista työsuhteista. Ken Loachin ohjaama elokuva "Sorry we Missed You" kertoo alustataloudesta, paketteja Briteissä kuljettavasta logistiikkayrityksestä, jossa normaalia palkkatyösuhdetta ei tunneta.

Ken Loach tarjosi näkymän työoloihin, jossa periaatteessa itsenäinen yrittäjä Ricky joutui velkahelvettiin ja sellaiseen työnjohdon hiostukseen, johon normaali työlainsäädäntö ja työsuojelu eivät ikinä taipuisi.

Näkymä nollatuntisopimusten Britanniaan oli lohduton ja ahdistava. Työsuhteissa alustatalous kärjistetyimmässä muodossaan ei ole varmasti Briteissäkään yleisimpiä työsuhteen muotoja, mutta yleistymässä myös meillä.

Suomessakin kuljetetaan paketteja ja ruokaa tilaajille. Franchise-yrityksissä paistetaan pitsoja, pidetään kahviloita, kuntosalejakin.

Toivottavasti lainsäätäjä ja yrittäjäjärjestöt pitävät huolen riittävästä sääntelystä ja neuvonnasta digitaalisuuden mukanaan tuomassa alustataloudessa.

Palkansaajajärjestöjä ei kahden yrittäjän välisiin sopimuksiin hevin päästetä mukaan.

Wolt ja Foodora ovat nopeasti sijoittajarahoituksella kasvavia ruokalähettifirmoja. Pyörälähetit hakevat oikeuksiaan ja riittävää korvausta työstään.

Justice for Couriers -kampanjaan osallistuneet pyörälähetit olivat hekin kutsuttuina leffaillassa.

"Lähettiin käytetään direktio-oikeutta, Foodoralla ei tilauksia voi valita – eikä Woltillakaan. Parkkisakot ovat osa yrittäjäriskiä", kertoi ruokalähetti työstään.

Työn määrä on kuitenkin valittavissa. Woltilla neljännes tekee osa-aikatyötä, joka sopii aikatauluun, kolmannes polkee pyörää tai ajaa autokuljetuksia kokoaikaisesti. Palkka? 13,44 euroa tunnissa.

Alustatyö palvelualoilla voi olla maahanmuuttajille tie työelämään. Ruokaläheteiksi on pitkä jono hakijoita.

Kilpailukykysopimuksen kiky-tunteja kutsutaan talkoiksi, joista ay-järjestöt jäsenineen haluavat nyt eroon.

Talkootyöstä käytetään Pohjanmaalla nimitystä kökkä. Talkoot ovat perinteinen naapuriavun muoto.

Ehkä työelämän talkoiden aika onkin ohitse.

Myös ruokaläheteille kuuluu reilu korvaus tehdystä työstä, jotta yrittäjällä olisi varaa kohtuullisiin eläke- ja sairausvakuutuksiin.

Palstalla tarkastellaan talouden käänteitä joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.