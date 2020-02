Heli Virtanen Käynti kaupungin hammaslääkärillä maksoi kolme tuntia työaikaa per kerta

Julkiset hammaslääkäripalvelut ovat teoriassa kaikkien saatavilla. Joskus voi silti olla kustannustehokkaampaa käydä yksityisellä. Halpaa se ei silti ole.

Teoriassa kaikilla suomalaisilla on pääsy julkiseen hammashoitoon. Jollain tasolla lupaus varmaan toteutuukin.

Kuntien palveluksessa työskenteleviä hammaslääkäreitä on kuitenkin aivan liian vähän. Sen seurauksena hammastarkastukseen ei pääse välttämättä joka vuosi. Kun lopulta on lupa varata itselleen uusi aika, sen saattaa saada puolen vuoden päähän. Hammaslääkärinaikaa tarjotaan tavallisesti keskeltä työpäivää ja Helsingin tapauksessa usein myös kaupunginosasta, joka sijaitsee tunnin matkan päässä työpaikasta.

Lisäksi työpaikka on saattanut linjata, että tavallisessa lääkärissä on lupa käydä työaikana mutta että hammaslääkärissä on käytävä omalla ajalla.

Hammastarkastusta odottavalle jää kaksi vaihtoehtoa: joko on tyydyttävä siihen, mitä kaupunki tarjoaa tai ostettava palvelu yksityiseltä hammaslääkäriltä. Pelkkä hammastarkastus yksityisellä puolella ei aja useimpia meistä konkurssiin, mutta vaikkapa juurihoito alkaa jo ajaa.

Järjestelmä ei varsinaisesti kannusta pitämään huolta suunterveydestä – ei ainakaan vielä siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vähäisiä.

Pahimmillaan hoitamaton suu voi olla hidaste leikkaukseen pääsylle. Esimerkiksi sydämen tekoläppää, verisuoniproteesia tai nivelproteesia ei asenneta mielellään sille, jonka hampaat ovat heikossa kunnossa. Hampaista voi verenkierron kautta kulkeutua bakteereita vierasesineisiin, ja lopputuloksena on infektio.

Duodecimin Terveyskirjastossa esitetään arvio, jonka mukaan 100–150 suomalaista vuodessa saa vakavan yleisinfektion heikosti hoidetuista hampaista. Heistä viidennes päätyy tehohoitoon ja 5–10 henkilöä kuolee.

Myönnän, että kokemukseni kunnan hammaslääkäripalveluista ovat muutaman vuoden takaisia. Ehkä asiat toimivat nyt paremmin. Tein silloin saman päätöksen kuin moni muukin kaltaiseni: työssäkäyvän ihmisen on järkevämpää maksaa hammaslääkärinsä itse kuin jonottaa heikosti toimivaan julkiseen palveluun.

Kaikilla valinnanvaraa ei kuitenkaan ole. Ja aika moni meistä keskituloisistakin saattaisi rohkaistua hammaslääkäriin hieman nykyistä useammin, jos parin reiän paikkaus ei maksaisi viittäsataa euroa.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.

