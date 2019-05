Jukka Koivula Uutistausta: Perustuslaki ja politiikka puoltavat 18 maakuntaa – sote-sopu on hallitusneuvottelujen ensimmäinen merkittävä saavutus

Maakuntapohjaista sote-ratkaisua puoltaa perustuslaillisuuden lisäksi myös politiikka.

SDP:n Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa päästiin viime viikon loppupuolella sopuun 18 itsehallinnollisen maakunnan pohjalle rakentuvasta sote-ratkaisusta.

Pohjaratkaisu on tuttu edelliseltä hallituskaudelta. Maakunnissa sotea on rakennettu jo vuosikausia, joten työtä on helppo jatkaa.

Samalla on sovittu myös, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja -tuottaja. Tämä on suuri muutos edellisen hallituksen ajamaan niin sanottuun valinnanvapauteen, jossa yksityisten, sote-palveluita tuottavien yritysten rooli olisi korostunut merkittävästi.

