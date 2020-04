Euroopan parlamentti loikkasi digiaikaan

Meppien työ jatkunee Brysselissä vasta syyskuussa. Sitä ennen lainsäädäntöä tehdään etäyhteydellä kotimaista.

Koronaviruskriisi on siirtänyt europarlamentaarikkojen työn kotimaihin. Samalla Euroopan parlamentti on hypännyt kerta­heitolla digiaikaan – vaihtelevalla menestyksellä.

Seurasin viime viikolla maatalousvaliokunnan kokousta etäyhteydellä. Aiheena olivat koronakriisi ja sen vaikutukset EU-jäsenmaiden maatalouteen.

Mepit olivat yhteydessä toisiinsa kuka mistäkin ja puheenvuoroja kuultiin jopa auton ratista. Yhteistä kaikille osallistujille oli se, että netti pätki lähes joka suunnasta. Hyvin valmistellut puheet jäivät monta kertaa kuulematta yhteyden katkeillessa.

”Kuuluuko?” ja ”Emme näe sinua” -kommentit värittivät istuntoa koko kahden tunnin ajan. Lisämausteen kokoukseen toi monelle kielelle tehty tulkkaus, joka seurasi vaihtelevasti parlamentaarikkojen katkonaisia puheenvuoroja.

Onneksi ongelma­tilanteissa saa tarvittaessa apua työ­kavereilta: kun valiokunnan puheenjohtaja Norbert Lins ei saanut yhteyttään pelaamaan, pitkän linjan kollega Peter Jahr hyppäsi Brysselistä paikkaamaan tilannetta. Vaikka aikataulu paukkui, kokouksen asialista saatiin kuitenkin kunnialla loppuun.

Suomalaisia meppejä jututtaessa selväksi on tullut se, että moni lainsäädäntö kulkee eteenpäin tälläkin hetkellä. Valiokunnaan kokoukset ja työryhmät pyörivät, mutta kiireettömiä asioita lykätään syksyyn. Näköpiirissä on, että Brysseliin palataan vasta kesälomien jälkeen.

Myös äänestyksissä on tehty digiloikka. Mepit ovat tulostaneet, täyttäneet ja allekirjoittaneet kotonaan äänestyslipukkeita, ja sen jälkeen lähettäneet valmiit laput sähköpostilla takaisin parlamentille. Monimutkaisiin äänestyksiin on vielä matkaa, mutta ensimmäiset askeleet on otettu.

Osa suomalaismepeistä uskoo, että koronakriisi tuo pysyviä muutoksia parlamentin työhön. Etäkokoukset lisääntyvät yhteyksien parantuessa ja reissaaminen voi vähentyä.

Moni tärkeä työtehtävä ei kuitenkaan onnistu pelkän videon välityksellä. Käytäväkeskusteluja ja kollegoiden tapaamista kasvotusten on ikävä, moni suomalainen meppi tunnusti.