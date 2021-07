Tänä vuonna sahojen kotimaiset asiakkaat ovat vedonneet pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin, kun puusta on ollut pula.

Puutavarakauppa on suhdanneherkkää bisnestä. Huonoina aikoina – joita tuntuu olevan usein – sahojen edustajat siunailevat pitkäaikaisia asiakassuhteitaan, jotka turvaavat riittävän rahavirran aallonpohjassa. Tänä vuonna kaikki on ollut toisin. Puutavara on viety käsistä ja vientimarkkinoilla hinnat ovat olleet huimia. Tolkuttomin buumi on ollut Yhdysvalloissa, missä höylätyn kakkosnelosen hinta nousi keväällä korkeimmillaan 800 euroon kuutiolta, kun normaalisti keskihinta on ollut 240 euron tienoilla. Tällainen hyppäys pisti maailmanmarkkinat sekaisin. Kesällä Yhdysvaltojen hinta on tosin tullut jälleen rytisten alas.

Joka tapauksessa vientikaupan hullunmylly aiheutti ainakin lyhytaikaisesti osien vaihtumisen. Pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin vetoavat sahojen kotimaiset asiakkaat: ette kai jätä meitä pulaan?

Hintapiikki on tuonut nyt pikavoittoja sahoille, mutta tilanne ei takaa autuutta. Itävallassa tuskaillaan jo, kun puu ei enää pärjää rakennusprojektien hintavertailussa. Myös tarkasti markkinoita seuraavat metsänomistajat ovat olleet Keski-Euroopassa tyytymättömiä tukin hintakehitykseen.