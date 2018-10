Herraklubit kunnioittavat syrjinnän perinnettä

Onko naisten pakko ängetä joka paikkaan? Eivätkö Pörssiklubi ja Suomalainen klubi nyt voisi olla vain miesten kerhoja, keltä se muka on pois? Eivätkö naiset voisi perustaa omia kerhojaan?

Suomessa rahasta ja uskonnosta on joskus vaikea puhua, mutta niin on myös vallasta. Naisia on kohdeltu epäaikuisina ja jätetty ilman valtaa vuosisatoja. Konkreettisesti tämä on näkynyt esimerkiksi perinnönjaossa, omistusoikeudessa, opiskeluoikeuksissa ja virkojen jaossa.

Syrjinnän vaikutuksia ei ole vieläkään saatu korjattua. Olisi aivan ennennäkemätön ja uskomaton tilanne, jos Suomessa sekä presidentti, kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat ja piispat olisivat naisia. Tällä hetkellä he ovat miehiä.

Kaikki miesklubit korostavat olevansa yhteiskunnallisten vaikuttajien kokoontumispaikkoja. Tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka käyttävät merkittävää valtaa. Naisten jättäminen kategorisesti ulos tästä joukosta vaalii syrjimisen kulttuuria ja perinteitä.

Historia on kerryttänyt klubeille myös rahaa. Jos naisjärjestö nyt haluaisi ostaa toimintaansa varten Helsingin Kampissa sijaitsevan seitsemänkerroksisen kiinteistön, kalliiksi tulisi. Suomalaisen Klubin jäsenet ovat sen sijaan saaneet sen perinnöksi, kuin isältä pojalle.

Täysin kestämätön on myös perustelu, että naiset pääsevät yhdistysten toimintaan puolisoidensa kautta tai avecina.

Näin aiheutetaan epätasa-arvoa myös naisten sisällä: Kenenkään naisen omat ansiot eivät riitä, vaan hänellä on pääsy sisään vain miehen kautta.