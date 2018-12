Leijan lähtö Atrialta voi tarkoittaa montaa asiaa

Atria tiedotti tiistaina, että Atria suomen varatoimitusjohtaja Jari Leija jättää yhtiön. Hän jättää sen välittömästi, koska siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Toisen työnantajan? HKScaninko? Ei kai.

Tai miksi ei? Siellähän on nyt hommia, kun sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja saivat juuri potkut. Uusi toimitusjohtaja Tero Hemmiläkin aloittaa vasta "viimeistään" maaliskuussa 2019. Siihen saakka tehtäviä hoitaa hallituksen uusi puheenjohtaja Reijo Kiskola.

Yhtiön on kerrottu olevan isojen muutosten edessä, joten työrukkasia tarvittanee. Kiskolahan linjasi heti tuoreeltaan, että yhtiöllä on strategia, mutta se ei riitä lyhyellä aikavälillä. "Tulemme tekemään toimenpiteitä, joista en vielä voi kertoa", hän sanoi velkaisesta ruokatalosta.

Muutaman tunnin kuluttua HKScan tiedottikin, että Leija on nimitetty yhtiöön strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi. Mihin edeltäjä siirtyy, ei kerrottu, eli tehtävä on uusi.

Hemmilän ja Kiskolan nimityksistä kerrottiin muuten pörssitiedotteella, mutta Leijan vain tavallista lyhyemmällä uutisella.

Leijan "työsuhteen aloitusajankohta kommunikoidaan myöhemmin", tiedotteessa luki. Jos se tarkoittaa puolen vuoden päästä, huhut pörssiyhtiön kohtalosta ehtivät velloa kuukausia, eivätkä maine ja lopputulos ehkä parane pitkittämällä. Nopean siirtymisen estänee johtajasopimus, mutta ainahan taloon voi mennä hyvissä ajoin perehtymään tai uusi työnantaja voi maksaa reilusti sakot.

HKScanilta ei haluta kommentoida Leijan sopimusta tai aloittamisajankohtaa.

Vai onko Atria hiljaa hyväksynyt lähdön, ja siksi sitä pitää verhota epämääräisyyksiin? Konsernijohtaja Juha Gröhn tietenkin kiistää tällaiset puheet.

"Strategisista projekteista vastaava johtaja" kuulostaa kuitenkin siltä, että Leija olisi palkattu HKScanille tekemään strategisia täsmäliikkeitä. Niitä voivat olla yhtiön pilkkominen ja osien myynti. Sen mies varmasti osaisi, sillä hän on entinen HKRuokatalon toimitusjohtaja ja siipikarjaliiketoiminnan johtaja. Leija tuli HK:lle vuonna 1993, ja lähti sieltä Atrialle vuonna 2012.

Alaa tuntevien mukaan järkevintä olisi hankkiutua eroon Viron-toiminnoista ja helpointa naudoista. Nautapuolen voisi myydä Atrialle, joka selviäisi vaikka yksin kaikista Suomen naudoista, mutta joka tietenkin kiistää tässä vaiheessa kiinnostuksensa.

Vaihtoehtoina olisi lihatalojen tiivistetty yhteistyö tai toimintojen myynti ulkomaille.

Luontevalta kuulostaisi sekin, että entinen siipikarjamies Leija on haluttu HKScanille kovan onnen Rauman-tehdasta korjaamaan. Ennen tai myöhemmin sekin vielä toimii.

Tai että hän on tehnyt niin kuin moni muukin: kaivannut urakiertoa ja tarttunut tarjoukseen, josta ei voi kieltäytyä. MT:lle on kuiskuteltu, että asialla on saattanut olla vaikkapa sellaisia headhuntereita kuin Raisio-taustainen Markku Krutsin tai HKScanilla uran tehnyt Denis Mattsson.

Atrialla joka tapauksessa selvitään Leijan menetyksestä, Gröhn vakuuttaa.

Mutta hei: siellähän olisi nyt paikka auki? Jokohan Jari Latvanen on saanut kotinsa joulusiivouksen tehtyä?

