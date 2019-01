Kommentti: Miksi jonottaminen on niin ihanaa?

Amos Rexin hieno näyttely kiinnostaa, niin paljon, että monet ovat valmiita uhraamaan koko vapaapäivänsä näyttelylle ja erityisesti siihen jonottamiselle. Kurkin MT:n Simonkadun toimituksesta Lasipalatsin aukiolle ja pohdin, mikä jonotuksessa on niin hienoa. Seuraavat syyt tulivat mieleen.

Odotus. Tärkeään tapahtumaan valmistautuminen ja sen suunnittelu antaa mahdollisuuden nauttia asiasta etukäteen. Eihän esimerkiksi joulu ole mitään ilman adventtikalentereja tai tunnelmallisia joulutoreja.

Ihanaa tunnetta siitä, että jotain hyvää on kohta luvassa, houkuttelee pitkittämään odotusta ja antaa mahdollisuuden tyhjentää mielen vastaanottamaan kokemuksen.

Spektaakkelimaisuus. Kun asian eteen näkee vaivaa, se tuntuu tärkeämmältä. Jos jotain saa helposti, se usein myös unohtuu helposti.

Jonottaminen on helppoa ja halpaa, se on performanssi, johon kaikkien meidän on helppo yhtyä. Jonottamisesta saa mukavan tarinan ja hurjalla suorituksella voi halutessaan ylpeillä tai vitsailla.

Yhteisöllisyys. Ihmisille toiset ihmiset ovat hirvittävän tärkeitä. Olemme tavattoman uteliaita sen suhteen, mitä, miksi ja miten toiset asioita tekevät. Jonossa pääsemme jakamaan yhteisöllistä, usein positiivista tunnetta.

Paitsi tuntemattomien jonotustovereiden kanssa, tapahtumaa voi nyt jakaa myös some-kanavien kautta. Silloin jonottamiseen liittyy mukaan vielä suurempi joukko.

Toisten kanssa tulee ehkä keskusteltua jonotuksen kohteesta tai muista päivänpolttavista aiheista. Tunne siitä, että on osa suurempaa joukkoa, on yksi ihmisen perustarpeista.

Meditatiivisuus. Moni pikkuvauva-ajan elänyt vanhempi muistaa, kuinka hienoa oli päästä yksin kauppaan ostamaan talouspaperia. Vaikka lasta rakastaa enemmän kuin mitään, tauko on välillä paikallaan. Sitä on kuitenkin vaikea ottaa ilman syyllisyyttä, jos ei tunne tekevänsä samalla jotain hyödyllistä.

Jonottamisessa tuntee suorittavansa jotain hienoa ja tärkeää, vaikka ei oikeasti tee mitään. Tyhjäntoimittaminen antaa mahdollisuuden ajatella asioita kerrankin rauhassa.

Etkö halua jonottaa? Jos olet Helsingissä ja haluat kokemuksen hienosta, kohta sulkeutuvasta näyttelystä, suuntaa Espooseen. Taidemuseo Emmassa on vielä tämän viikon Outi Pieskin Čuolmmadit- ja No Ordinary Moments-näyttely. Molemmat sopivat erittäin hyvin myös lapsille. Samalla lipulla saa koluta myös useita muita näyttelyitä.

Ainakaan keskiviikkona jonoja ei ollut ollenkaan. Museo on tänään auki yhdeksään asti, Tapiolaan pääsee kätevästi metrolla esimerkiksi Amos Rexin vierestä Kampista.

