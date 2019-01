Uutiskommentti: Kokoomus tukee sotea ja keskustaa kuin köysi hirtettyä

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoitti eilen keskiviikkona, että puolue ei enää edellytä kansanedustajiltaan ryhmäkuria sote-äänestyksissä.

Orpon linjaus on kummallinen. Hallitusrintama on nimittäin tähän saakka vakuutellut yhteen ääneen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus eli sote-asiat on nyt pakko saada maaliin, koska uudistuksen tekemättä jättäminen kävisi liian kalliiksi ja vaarantaisi suomalaisten palvelut.

Sipilän hallituksen enemmistö on supistunut hallituskauden mittaan hyvin pieneksi. Perussuomalaisten puoluehajaannus, erinäiset muut loikkaukset sekä viimeisimpänä Maria Lohelan siirtyminen sinisistä Liike Nytiin ovat ajaneet hallituksen ahtaalle. Ryhmäkurittomuus voi nyt hyvinkin kaataa koko soten.

Eduskuntavaalit pidetään vajaan kolmen kuukauden päästä. Tässä vaiheessa kokoomus tukee sotea ja hallituskumppaniaan, pääministeripuolue keskustaa enää kuin köysi hirtettyä.

Keskusta hyväksyi pitkin hampain kokoomuksen vaatiman niin sanotun soten valinnanvapauden, joka käytännössä on johtamassa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yksityisten yritysten roolin selkeään vahvistumiseen.

Keskusta on maksanut kovaa hintaa 18 maakunnastaan, sillä valinnanvapauteen suhtaudutaan maakunnissa ja perinteisesti keskustaa äänestävien kansanryhmien parissa epäileväisesti. Puolueen kannatus onkin muun muassa tästä syystä ollut jo pitkään alavireinen.

Keskustan hellimä maakuntamalli on läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulan, mitä kokoomuksen valinnanvapausmalli ei vieläkään tee.

Tämä paljon puhuttu soten valinnanvapaus on jumittanut koko uudistuksen jo vuosiksi.

Kokoomuksen toiminta näyttää epäreilulta. Kokoomus ensin vaatimalla vaati soteen niin mahdottomia elementtejä, että koko uudistus uhkaa kaatua.

Nyt tiukassa paikassa kokoomus on vetämässä uudistukselta ja hallituskumppaniltaan maton jalkojen alta.

Keskustalaiset ovat jäämässä yksin puolustamaan uudistusta, jota eivät edes kaikilta osin itse kannata. Tilanne on erikoinen ja kertoo karua kieltään suomalaisen politiikan nykytilasta.

Myös edellinen, kokoomuslaisen Jyrki Kataisen ja myöhemmin Alexander Stubbin, luotsaama hallitus yritti saada sotea valmiiksi – tuloksetta.

Tuolloin kokoomuksen ja silloisen valtiovarainministeripuolue SDP:n välit tulehtuivat vaalikauden lopussa täysin.

Demarilähteiden mukaan kokoomuksen epäreilu toiminta teki soten maaliin saattamisesta lopulta täysin mahdotonta. Nyt hätää kärsimässä on vuorostaan keskusta.

Jos kokoomus istuu seuraavassakin hallituksessa, ei ennuste sote-uudistuksen valmiiksi saamisen osalta näytä kovinkaan lupaavalta.