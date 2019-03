Kommentti: Toimittaja ottaa kotimaisen ruuan haasteen vastaan – hyvästi taatelit

Hyvästi luomubanaanit ja pähkinät! Näkemiin kaurapuuron päälle ripoteltava kaneli sekä mehukkaat taatelit! Kahden viikon kuluttua nähdään, jollen löydä teille kotimaisia korvikkeita.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) vuonna 2013 käynnistämä Kaksi viikkoa vain suomalaista ruokaa -kampanja on hatunnoston arvoinen teko. Seitsemäs kerta pyörähtää käyntiin tänään. Tapahtuman Facebook-sivun mukaan 663 henkilöä on ottanut haasteen vastaan. Kiinnostuneita on 340.

Kampanjan juuret löytyvät Varsinais-Suomesta. Joulukuussa vuonna 2012 varsinaissuomalainen kolmikko Silva Wilander , Anna Setälä ja Joni Koskinen päättivät syödä viiden päivän ajan vain suomalaista ruokaa. Päivien aikana huomattiin, että kotimaisuudessa pysyminen vaatii suunnittelua, tarkkuutta ja omat eväät töihin.

Suomalainen ruokaketju työllistää tällä hetkellä pitkästi yli 300 000 suomalaista ja potentiaalia olisi enempäänkin. Sanotaan, että jos jokainen meistä käyttäisi kotimaisiin tuotteisiin kymmenen euroa enemmän kuukaudessa, vaikutus olisi 10 000 työpaikan luokkaa.

Mikäli asia on minun kymmenen euron panoksestani kiinni, olen ehdottomasti mukana!

Seuraavat kaksi viikkoa aion tarkkaan syynätä ostamieni tuotteiden alkuperää. Odotettavissa on pidättäytymistä ja ruokavalion yksinkertaistamista, mutta toivottavasti myös uusia löytöjä ja oivalluksia.

Lähde sinäkin mukaan! Projektin etenemistä pääset seuraamaan Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla.