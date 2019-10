Voiko lihaa nyt syödä entistä enemmän?

"Ruokavalio on aina osiensa summa."

Tuoreet tutkimukset kertovat, etteivät tutkijat ole onnistuneet löytämään yksilöiden kohdalla merkittävää yhteyttä lihan kulutuksen ja suolistosyövän tai sydäntautien välillä.

Moni lihan ystävä tervehtii uutista varmasti ilolla ja helpotuksella: punainen liha ei olekaan tupakanpolttoon tai alkoholin riskikäyttöön verrattava terveyshaitta.

Kannattaako lihaa silti alkaa syödä entistä enemmän?

Ruokavalio on aina osiensa summa. Liha ei ole superruokaa, jota ihminen voisi tiikerin tapaan syödä mahansa täyteen.

Liha on ravitsemuksellisesti arvokasta. Se sisältää paljon proteiinia ja hivenaineita mutta ei esimerkiksi ollenkaan sulamatonta kuitua, joka pitää ihmisen suoliston toiminnassa.

Jos lihaa nauttii runsaasti jalosteina, niissä on usein paljon suolaa, ja se voi nostaa verenpainetta.

Totuus on, että lihankulutuksen nousun rinnalla länsimaalaiset ovat lihoneet ja esimerkiksi suolistosyövät ovat lisääntyneet. Merkittävä ylipaino voi aiheuttaa ja pahentaa lukemattomia terveysongelmia.

Ylipaino-ongelman ytimessä on harvoin se, että ihminen syö määrällisesti liikaa. Ongelmana on ruokavalion koostaminen vääristä asioista: ruoka on liian energiapitoista eikä sisällä tarpeeksi kuitua, pehmeää rasvaa ja ravinteita.

Itseltään kannattaa kysyä, onko tyytyväinen terveydentilaansa ja kuntoonsa. Jos on ja lääkärikin on samoilla linjoilla, ruokavalio on varmaankin varsin hyvä.

Jos taas olo tuntuu huonolta, ruokavaliota kannattaa tarkistaa ammattilaisen kanssa.

Useimmin suomalaiset syövät liian vähän hedelmiä ja vihanneksia. Lihan liian niukka saanti voi olla ongelma osassa tapauksia, mutta epäilen, että aika harvoissa.

Lihantuotannon eettiset ja ympäristövaikutukset ovat vielä asia erikseen.

