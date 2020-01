Palkkatarjoukset ovat nyt pöydässä, eikä kiky enää kummittele

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutulos palkoista on nyt osapuolten hallintojen hyväksyttävänä. Ravitermein tätä voisi jo pelata varmana parina.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden neuvottelukunnat nousivat perjantaina pöydistään neuvottelutulos käsissään. Ainoa, mistä lopussa kiikasti, olivat palkankorotusprosentit.

Kilpailukykysopimuksen kiistaa aiheuttaneista 24 kiky-tunnista osapuolet pääsivät jo aiemmin yhteisymmärrykseen – ne poistuvat Teknon ja Teollisuusliiton työehtosopimuksesta.

Joutuivatko Teollisuusliiton noin 100 000 jäsentä tinkimään lopulta palkankorotuspyyteissään kiky-tuntien poistumiseksi, jää nähtäväksi. Neuvottelutulos menee nyt osapuolten hallintojen käsittelyyn.

Myös tulevan, todennäköisesti kahden vuoden mittaisen työehtosopimuksen tarkempi sisältö kerrotaan julkisuuteen vasta hallintokäsittelyjen jälkeen, todennäköisesti lauantaina loppuiltapäivästä.

Ravitermein nyt käsiteltävänä olevaa neuvottelutulosta voisi pelata lähes varmana parina.

Sopimusta on nyt neuvoteltu elokuusta saakka yli neljä kuukautta. Valtakunnansovittelijan tarjoukset ja kompromissiesitykset eivät ole riittäneet osapuolille. Nyt käsissä on ensimmäinen konkreettinen ja potentiaalisesti hyväksyttävissä oleva kompromissi.

Mikäli liittojen hallitukset tämän hylkäisivät, se tarkoittaisi arvovaltatappiota neuvottelijoille, ja heidän todennäköistä vaihtamistaan. Mistä sitten löytyisi viisastenkivi ja mahdolliset lakot ehkäisevä sopimus?

Valtakunnansovittelijan tarjoukset joulun alla eivät riittäneet työnantajen eivätkä työntekijöiden neuvottelijoille. Osapuolet ryhtyivätkin ratkomaan työehtosopimusriitaansa keskenään vuoden alussa.

Teollisuusliiton sektorijohtokunta käsittelee neuvottelutulosta jo tänään iltapäivällä, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton hallitukset lauantaina alkuiltapäivästä.

Lopputulosta ja sopimuksen sisältöä saamme odottaa julki noin 15–16 aikaan lauantaina.

Teknologiateollisuuden hallitusta johtaa Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen ja Teollisuusliiton hallituksen puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Mitä palkankorotus sitten voisi olla? Viimeisin hylätty valtakunnansovittelija esitys olisi tuonut sovittelussa silloin olleille aloille kahdessa vuodessa yhteensä 2,4 prosentin korotukset..Yleiskorotus ensimmäisenä vuotena olisi ollut 0,8 prosenttia ja vuonna 2021 1,0 prosenttia plus työnantajan jakama 0,6 prosentin palkkaerä.

Ei riittänyt.

Nyt neuvoteltu tulos lienee arviolta luokkaa 3–4,5 prosenttia lisää palkkaa kahdelle vuodelle.

Teollisuusliitto on käyttänyt pyyteissään vertailuryhmänä Ruotsin Teollisuusliittoa, joka on vaatinut kolmen prosentin palkankorotuksia vuositasolla. Pyytäminen on kuitenkin eri asia kuin varsinainen sopimus.

Teknologiateollisuuden ratkaisua odottavat nyt myös kaikki muut alat, joilla neuvottelukierros on jo päällä tai alkamassa. Vientialoista Kemianteollisuus ja mekaaninen metsäteollisuus neuvottelevat niin ikään Teollisuusliiton kanssa. Näillä aloilla myös kiky-tunnit ovat yhä mukana neuvotteluissa.

Keväällä vuorossa ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalan henkilöstö liittoineen sekä Kuntatyönantajat, KT.

Terveyshenkilöstön ammattiliitot Super ja Tehy ovat jo ennalta linjanneet tavoittelevansa 1,8 prosenttiyksikköä vuodessa lisää palkkaa sen päälle, mitä teknologiateollisuudessa saadaan sovittua.