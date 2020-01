Kaijaleena Runsten Hippoksen vene keikkuu taas: Aina on aikaa valtapeliin, niinkö?

"Vaikeiden ratkaisujen tekemisen tarve ei katoa yhtä ihmistä vaihtamalla mihinkään."

Suomen Hippoksen valtuuskunnan uutta kokousta on vaadittu kokoon varsamäärän pudottua. Perustelu on sinänsä oikea, mutta astutusten määrän väheneminen on ollut näkyvissä lämminverisillä koko viime vuosikymmenen.

Suomenhevosilla liikutaan jopa rodun kantokyvyn alarajoilla, mutta sekään ei ole hetken muutos.

Yhtäkkisen uusi asia ei ole liioin valtiovallan rahanjako. Siitä keskusteltiin marraskuun valtuuskunnassa osana tulevaisuustyön talouslinjauksia. Silloin ei edes kyetty ratkomaan, mihin suuntaan valmistelu jatkuu.

Kiire ylimääräisen kokouksen pitoon haiskahtaa vahvasti ravi- tai tarkemmin järjestöpolitiikalta.

Järjestön sisäisten suhteiden hoitoon on sitoutunut kolmen viime vuoden aikana varsojen tunnistusjupakan jälkimainingeissa merkittävä osuus toimi- ja luottamushenkilöiden ajasta.

Samalla Hippoksen ja raviratojen päätöksentekojärjestelmän heikkoudet ovat tulleet esiin.

Raviratojen valtiontuen vuoksi hallintoon ja päätöksentekoon tarvitaan kipeästi lisää avoimuutta ja järjestelmällisyyttä. Tämän tosiasian nieleminen on näemmä nyt saanut osan joukoista takajaloilleen.

Nykyinen puheenjohtaja Juha Rehula on tehtävässä jo kolmas sitten loppusyksyn 2016. Taas haluttaisiin vaihtoa, vaikka vaikeiden ratkaisujen tekemisen tarve ei katoa yhtä ihmistä vaihtamalla mihinkään.

Demokratiassa painaa enemmän se, miten koko porukka toimii yhdessä samaan suuntaan.

Kaikki tunnustavat tosiasiat ja sen, että Veikkauksen potista maksettaviin valtiontukiin ja hevosmääriin liittyvillä päätöksillä on kiire. Aina on siis kuitenkin aikaa valtapeliin, niinkö?

MT kertoi erillisessä uutisessa, että Hippoksen valtuuskunnasta osa toivoi ylimääräistä kokousta. Sen sijaan järjestetään hallituksen ja valtuuskunnan yhteinen seminaari maaliskuussa.

