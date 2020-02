Markkinavoimat ja uutuudet edellä messuilla – missä suomenhevonen?

Mitä olisi hevosalan ykköstapahtuma Islannissa ilman islanninhevosta tai Portugalissa ilman lusitanoja?

Hevosalan tapahtumiin halutaan vauhtia ja näyttävyyttä sekä arvostettujen ratsastajien ja kouluttajien klinikoita. Lisäksi haistellaan sitä, mikä myy.

On vaikea ajatella, että vanhan hevoskulttuurin maissa pidettäisiin messut ilman omaa kansallisrotua. Mitä olisi hevosalan ykköstapahtuma Islannissa ilman islanninhevosta, Portugalissa ilman lusitanoja tai Hollannissa ja Saksassa ilman omia hienoja puoliverirotuja?

Meillä on ainutlaatuinen, monikäyttöinen oma rotu, jota ei kasvateta muualla. Sen kasvatus on madallut lähellä rodun elinvoimaisuuden alarajaa. Suomenhevonen on varsinkin aikuisratsastajien suosikki ratsastustalleilla ja siksi pidetty myös tapahtumissa.

Kuka pitää rotua ylpeästi esillä, jos emme itse sitä tee?