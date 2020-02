Hiilinielut ovat loistava viestintäslogan

Vihreiden poliitikkojen viestintätaitoja ei voi kuin ihailla. He tekevät viestinnällä monimutkaisista ja monikerroksisista asioista kohdeyleisölle helppoja.

Pari vuotta sitten pomppasi median otsikoihin tyhjästä sana hiilinielu. Nyt sitä toistetaan päivittäin poliittisissa viesteissä ja mediaotsikoissa. Väitän, että 95 prosenttia hiilinielusta ponnekkaasti puhuvista ei tiedä, mistä julistaa.

Ymmärrän, että kasvien, mikrobien ja sienirihmastojen hiilidioksidin sidonta ei ole yhtä raflaava kuin iskusana ”hiilinielu”.

Suurelle yleisölle on myös jäänyt hämäräksi se, onko hiilinielu hyvä vai huono asia. Pitäisikö nielun pienentyä vai suurentua? Hämminki onkin tavoitteena.

Kansakoulussa meille kaikille on opetettu, että kasvien lehtivihreä on se ”paja”, jossa kasvin yhteyttäminen, kasvu tapahtuu. Tämä kasvu tarvitsee rakennusaineeksi auringon valoa, vettä ja hiili­dioksidia. Yhteyttämisessä syntyy sokereita ja vapautuu ilmaan happea.

Miten sitten maassa, kasvin­jätteissä elävät mikrobit ja sienirihmastot sitovat hiiltä, kun niillä ei juurikaan ole sitä lehtivihreää. Esimerkiksi pellossa viljelykasvin juuret ja keräsienirihmastot elävät symbioosissa. Sieni saa kasvilta ravinteita, ja kasvi luovuttaa sienelle hiiltä. Tämä hiilinielu on vielä pysynyt poliitikoilta salassa.

Suomen metsien kasvu lisääntyy joka vuosi. Tämän luulisi olevan hyvä asia, koska hiiltä sitoutuu puiden kasvuun yhä enemmän.

Keskustelussa on saatu kuitenkin syntymään kuva, että Suomen metsänhoito on pahasti pielessä. Se on toki ollut viestinnän tavoitekin, saada aikaan hämmennystä kansan keskuudessa.

Kotimainen ruoka saa alkunsa pelloilta, jotka viljeltyinä sitovat erinomaisesti hiiltä sadon muodossa. Tämä on jätetty kertomatta, koska se ei nyt palvele poliittista tavoitetta.

Perimmäinen tavoite hiilinielusaarnaajilla on päästä sormeilemaan metsälainsäädäntöä niin, että yksityinen metsäomistus saadaan ympäristöhallinnon komentoon.

Jukka Tuori

agronomi

Huittinen

