”Tee se itse” on mukavaa palkanlisää

Elämme palveluyhteiskunnassa. On käytävä ahkerasti palkkatöissä, usein epämiellyttävissä palveluammateissa, jotta voidaan ostaa palveluja.

Vielä 1980-luvulla näki, kuinka kerrostalojen parkki­paikoilla tehtiin Corollan jarruremontteja ja jakohihnanvaihtoja. Enää sellaista ei näe.

Jossain syvällä maaseudulla asustelee vielä rippeitä tuosta suomalais-ugrilaisesta heimosta, joka välttelee palvelujen ostamista viimeiseen asti. Kaikki, mikä on mahdollista, tehdään itse. Avuksi on tullut internet, josta löytyy tieto joka hommaan.

Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että uusien asioiden opettelulla on ollut positiivinen vaikutus yksilöiden älykkyyteen, ja itsevarmuus elämässä on lisääntynyt. Myös kielitaito kehittyy ulkomailta varaosia tilaillessa.

Kun rahaa ei kulu palveluihin, ei töissäkään tarvitse käydä niin paljoa, ja on ilo huomata, kuinka vähän pienistä palkka­tuloista menee veroa. Työssäkäynnin hyötysuhde tuplaantuu.

Asuminen maaseudulla on tunnetusti edullista, kun pysyy vasara kädessä.

Jotkut viisaat pitävät nykyistä velkavetoista talousjärjestelmäämme suurena pyramidihuijauksena. On siis mahdollista, että yhtenä kauniina päivänä euroilla ei olekaan enää mitään arvoa. Silloin on hyvä, että osaa vähän kaikenlaista.

Pasi Vuorio

Orimattila