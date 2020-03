Tuulivoimaa saatu nyt tuurilla

Erikoinen talvi on nostanut tuulivoiman tuottavuutta ja antaa sille median ennestään korkeassa arvostuksessa uutta potkua. Mutta varsinaiset hiljaiset puurtajat, ne joiden varassa todellinen sähköntuotantomme on, joutuvat tässä leikissä painimaan huonon imagon kanssa.

Tuulinen talvi on erikoinen. Lisäksi se on ollut hyvin lauha eteläosissa maata. Tilastot ovat tässä tapauksessa suurta valhetta. Tuulivoiman mediaseksikkyys saa uutta potkua väärillä perusteilla.

Tyynet pakkastalvet ovat tavallisia. Tuulimyllyt seisovat kuolleena, ja pakkanen paukkuu kunnolla nurkissa. Sähkömittarit pyörivät sitä mukaa, ja sähköä on saatava jostakin ja paljon.

Sähköntuotantomme rakentaminen kertakäyttöisten, satoja vuosia vanhan tekniikan varaan perustuvien ja kalliiden laitteiden varaan on petollista. Tanska merenrantavaltiona on käyttänyt pitkään tuulivoimaa. Mutta siellä sähkö on Euroopan kalleinta.

Sähköntuotannon jos minkä on perustuttava pitkäjänteiseen ja varmaan, omia vahvuuksiamme tukevaan toimintaan.

Se ei ole eikä saa olla mikään muoti-ilmiö. Eikä se saa olla median kulloistenkin huutokuorojen heiluteltavana. Olemme muutenkin liikaa tuonnin varassa.

Energiapolitiikkamme on pidettävä jaloillaan niin, että se perustuu omiin vahvuuksiimme ja mahdollistaa myös omien luonnonvarojen järkevän tutkimuksen ja käytön.

Matti Nikkilä

Liminka