Halpa puu ja vilja ovat jättituki kaupungeille

Ylen mieltä kuohuttavassa puukartelli-dokumentissa mietittiin, mikä on puun oikea hinta.

Puun ja viljan oikeaa hintaa voisi lähestyä laskemalla, mikä on niiden arvo lämpöenergiaksi poltettuna. Kaksi ja puoli kiloa kumpaakin vastaa kymmentä kilowattituntia lämpöenergiaa.

Öljyyn ja sähköön vertaamalla saadaan viljalle kolminkertainen, tukkipuulle nelinkertainen ja kuitupuulle kahdeksankertainen hinta polttamalla ne lämpöenergiaksi.

Tässä on kyse valtavasta tulonsiirrosta maaseudulta kaupunkeihin halvan puuraaka-aineen ja ruuan muodossa.

Näin on joka puolella maailmaa, ja tämä selittää täydellisesti, miksi maaseudulla on taloudellisesti niin vaikeat ajat. Koska maa tuottaa joka vuosi puuta ja viljaa, eikä niitä pysty varastoimaan, vaan on tyydyttävä tarjottuun hintaan, niin markkinatalous ei tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan.

Pasi Vuorio

Orimattila