Luken tiedotus huteralla pohjalla

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Sirpa Thessler vastasi (MT 28.2.) MT:n lukijapalstan kirjoitukseeni (MT 20.2.), jossa totesin Luken olevan jo poliisitutkinnassa eläinsuojelurikoksista liittyen susien pannoituksiin.

Hän totesi, että Lukesta poliisille tehdyt tutkintapyynnöt olisi todettu perusteettomiksi ja esitutkinnat päättyneiksi.

Nyt, kun MT julkaisi poliisin lausunnon rikostutkinnasta (MT 4.3.), Thessler kertoo, että hän nosti esille vain jo päättyneet esitutkinnat. Toivon Luken toimintakulttuuriin pikaista korjausta.

Ensimmäisenä eleenä oikeaan suuntaan olisi luopuminen villisikojen pannoituksista.

Villisikojen pannoituksen tuottama tieto saataisiin meiltä metsästäjiltä aivan ilmaiseksi. Kaikki villisikalaumat ovat meillä tarkkaan tiedossa.

Useimmat ovat tallentuneet riistakameroihin. Kuvasta on helppo laskea lauman koko ja koostumus. Helmi-maaliskuussa saaliiksi saaduista naaraista teurastuksen yhteydessä nähdään syntymättömät porsaat.

Tieto maatalousvahingoista ja niiden sijoittumisesta saadaan täsmällisesti maatalousviranomaisilta. Lähes kaikista saaliiksi saaduista villisioista lähetetään näytteet tutkittavaksi mahdollisen sikaruton toteamiseksi.

Pannoitukset ovat vain laillistettua eläinrääkkäystä. Niin kauan kuin sialla on panta kaulassa, se tekee kaikkensa saadakseen sen pois.

Emeritusprofessori Kaarlo Nygren kertoi vuosia sitten, että pannoitettuja hirviäkin on kuollut, kun ne ovat yrittäneet poistaa pantaa kaulastaan. Takajalka on luiskahtanut pannan alle, ja näin panta on johtanut hirven kuolemaan.

Antti Tarkkala

Orivesi