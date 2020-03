Ilmastoasioissa tarvitaan realismia

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman kirjaus ympäristöasioissa on hyvin kunnianhimoinen. Hyvä näin. Suomi olisi ohjelman mukaan hiilivapaa vuonna 2035, kun EU:n aikataulu on vuosi 2050.

Väkiluvultaan suuret maat, kuten Kiina, Intia ja USA, eivät ole suostuneet mihinkään aikatauluun. Suomen päästöt ovat asiantuntijoiden mukaan kaikista päästöistä noin yksi promille. Promille on prosentin kymmenesosa.

Koska aikataulu on noin kireä, ovat hätäisimmät vaatineet nopeita ja reippaita päätöksiä. Pääministeri on rauhoittanut tilannetta ja todennut, että asiat täytyy valmistella huolellisesti, mikä vie aikaa.

Tämä on oikea ote. Näin tärkeää asiaa ei saa pilata sillä, että erilaisilla torikokouksilla vaaditaan nopeita ja suuria päätöksiä. Myöskään median ylläpitämä kirjoittelu, että juuri mitään ei ole saatu aikaiseksi, ei saa antaa johtaa hätiköityihin päätöksiin.

Hätäiset päätökset johtaisivat todennäköisesti kansalaisia kurittaviin toimiin, joissa vähäosaisimmat kärsisivät eniten. Tarkastelussa on syytä myös miettiä sitä, onko vuosi 2035 järkevä ja realistinen, kun Suomen oma viiteryhmä, EU, on valinnut vuoden 2050.

Kun me kehumme edistyneisyyttä ympäristötavoitteissamme, on syytä muistaa, että promille on vain promille. Tarvitaan kymmenen Suomen kokoista maata, jotta päästään yhden prosentin painoarvoon vaikutuksissa.

Koska ympäristöpäästöt eivät noudata valtioiden rajoja, ei Suomen kireällä aikataululla yksinään ole ympäristön kannalta suurta merkitystä.

Jos Suomen aikataulu olisi sama kuin muulla Euroopalla, ei tarvitsisi käyttää keppiä juurikaan. Uusi teknologia voisi hoitaa asian suurelta osin.

Esimerkiksi SSAB:n Raahen tehdas, joka on yksi saastuttavimmista yksittäisistä laitoksista, on ilmoittanut pyrkivänsä täysin hiilivapaaseen tuotantoon. Myös monet muut yritykset muun maussa metsäteollisuuden alalta ovat ilmoittaneet samanlaisista tavoitteista.

Uuden teknologian hyväksikäyttöä tulee edistämään myös ympäristörahasto, jonka hallitus on päättänyt perustaa. Rakentavalla asenteella, oikealla aikataululla ja suhteellisuudentajulla ympäristöasioissa voidaan edetä ilman suurempia riitoja. Suomi olisi ilmastonmuutoksen hillinnässä kärkijoukossa.

Jos taas tavoitteet ovat epärealistiset ja päätökset sen mukaiset, voidaan saada aikaan suuret riidat. Se ei olisi kenenkään edun mukaista.

Pentti Lampinen

maakuntajohtaja, emeritus

Oulu

