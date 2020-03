Turvataan tärkein koronakriisissäkin

Vallankumous on viiden saamatta jääneen aterian päässä, ovat viisaat sanoneet. Suomen ruoka riittää tässäkin kriisissä. Omavaraisuutemme elin­tarvikkeissa on noin 80 prosenttia. Ruotsissa ruokaoma­varaisuus on enää 50 prosenttia (MT 17.3.).

Pandemia ja valmiuslaki pistävät miettimään elämän perusasioita. Jos rajat menisivät totaalisesti kiinni, huolto­varmuudesta huolehtivat maat pärjäisivät paremmin.

Suomessa on vahvaa, monialaista yritysten ja viran­omaisten yhteistoimintaa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Esimerkiksi länsinaapurissa tätä jo alas ajettua mallia koetetaan nyt rakentaa uudelleen.

Suomessa varautuminen on hyvällä tolalla. Lääkkeitä on iso perusvarasto. Myös energiaomavaraisuutemme on korkea, mutta Huoltovarmuuskeskuksen johto kantaa huolta, että kotimaisia biomassoja löytyy jatkossakin. Tämä olisi tärkeää kriisin sattuessa talvella.

Juuri nyt tärkeintä on huolehtia normaaleista toiminnoista elintarvikeketjussa – suomalaisilla maatiloilla, elintarvikelaitoksissa, kuljetuksissa ja kaupassa.

Tuotantopanoksia ja työ­voiman saatavuutta kausi­työhön turvataan tarvittaessa erityisjärjestelyin. On huolehdittava, että viljelijät jaksavat tuottaa ruokaa meille kuluttajille kriisin hälvettyäkin.

Jokainen meistä voi vaikuttaa kotimaisen tuotannon säilymiseen ostopäätöksillään – myös silloin kun toimitamme kipeän tai karanteenissa olevan ihmisen ovelle ruokaterveisiä.

Meille suomalaisille on luonteenomaista, että vaikeina aikoina pidämme yhtä. Nyt tämä testataan. Huolehditaan toisistamme, annetaan aikaa lähimmäisille.

Nyt kun ikäihmisten luona vierailu on pakosta vähentynyt, muistetaan, että etähalauksen voi tehdä vaikka puhelimessa!

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

