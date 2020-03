Korona korostaa huoltovarmuuden merkitystä

Maailmanlaajuinen korona­epidemia vaikuttaa jo voimakkaasti markkinoihin ja tavaroiden liikkumiseen. Tulevat viikot ja kuukaudet näyttävät todelliset vaikutukset yhteiskunnan toimivuuteen maailmanlaajuisesti mutta myös kansallisesti.

Näinä hetkinä on syytä muistaa, kuinka tärkeää on kotimainen huoltovarmuus ruuantuotannon ja energian osalta. Vain osa varautumisesta voidaan hoitaa varastoinnin keinoin.

Vuonna 2018 Suomessa oli hieman vajaa 50 000 maatilaa. Suomalainen ruoka on turvallista, puhdasta ja sen alkuperä tiedetään pellolta pöytään.

Korkeat laatuvaatimukset yhdessä tarkan valvonnan kanssa takaavat koko ketjun toimivuuden. Näin kriisin hetkellä asian tärkeys korostuu.

Saimme tällä viikolla lukea Maaseudun Tulevaisuudesta (MT 18.3.), että koronakriisi on saanut Ruotsin kysymään ruokaa Suomesta. Jutussa kerrotaan, että Ruotsin oma­varaisuusaste on pudonnut jo 50 prosenttiin, kun se Suomessa on 80 prosenttia.

Näinä haastavina aikoina on tärkeää, että kotimainen maataloustuotanto on riittävällä tasolla. Näin ei kaikkialla ole.

Suomalainen maatalous pystyy siis tuottamaan lähes oman kulutuksen verran, mutta tuotanto edellyttää useiden tuontihyödykkeiden käyttöä, kuten lannoitteita ja polttoöljyä.

Kokoomus on kantanut huolta pitkään maatalouden kannattavuudesta. Ilman maatalouden tulojen kasvua ja monipuolistumista ei esimerkiksi kotimaista huolto­varmuutta voida turvata. Asia on tarkasteltava kriisin jälkeen.

Epidemian iskiessä toden teolla Suomeen suomalaisten ruuantuottajien arjesta tulee entistä haastavampaa. Tuottajat ovat monella saralla tiukalla jaksamisen suhteen. Kannan suurta huolta siitä, saavatko maatalousyrittäjät sairastuessaan lomitusapua.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela kertoo, että lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, joissa yrittäjä joutuu koronatartunnan vuoksi eristykseen. Siis pyritään.

Kotieläintuotannossa eläimistä on pidettävä aina hyvää huolta. Maatalousyrittäjä ei voi laittaa lappua luukulle.

Viruksesta varmasti selviämme, mutta se muistuttaa omavaraisuuden ja huolto­varmuuden tärkeydestä.

Riikka Varila

maatalousyrittäjä

Pohjanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja