Maaseudun viimeinen hetki

Arvostus kotimaista puhdasta luomuruokaa kohtaan on noussut entisestään viime vuosina. Vaadimme ruualtamme maailman kovimmat laatukriteerit, mutta samaan aikaan suomalaiset ruuantuottajat ovat niin taloudellisesti kuin henkisesti ahdingossa.

Kaupallisten kalastajien ja talonpoikien tappolinja jyllää, ja ”vanhat puolueet” etääntyvät entisestään kansasta. Onko todellakin niin vaikea ymmärtää, että maanviljely ja yrittäminen ovat Suomen selkärangan ydin? Etkö syö ruokaa joka päivä?

Mikäli maaseutu voi huonosti, suomalainen ruuan­tuotanto vaikeutuu ja olemme yhä suuremmissa vaikeuksissa. Sitä ei pelasta edes se kuuluisa biotalous tai kauppaketjujen ruuan halpuuttaminen.

Halpuuttaminenkin kun otetaan pääsääntöisesti alku­tuottajan selkänahasta.

MT:n uutisen (MT 16.12.2019) mukaan kasvukeskuksista on entistä enemmän halukkuutta muuttaa maaseudulle.

Tämä on myönteinen asia, koska maaseudulla on mahdollisuus asua väljästi ja vapaita asuntoja on tarjolla riittämiin. Elinkustannuksetkin ovat lapsiperheelle halvemmat kuin etelän kasvukeskuksissa.

HS:n gallupin (HS 29.9.) mukaan yli puolet kyselyyn vastanneista näki, että koko Suomen asuttuna pitäminen on tarpeellista. Myös valtion­hallinnon hajasijoittaminen sai 64 prosentin kannatuksen.

Mikä siis on, että valtio ei enempää alueellista toimintojaan? Onko asia jo unohtunut?

Vuonna 2002 säädettiin laki, mikä mahdollistaa valtion työpaikkojen alueellistamisen. Näin ei kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtunut, vaan pääkaupunkiseutu on saanut suhteessa enemmän virkoja kuin maakunnat.

Mielestämme etä- ja joustotyötä tulee kehittää siten, että virkapaikka voi olla muuallakin kuin siellä, missä on viraston toimipaikka. Tämän tulee koskea myös korkeimpia johto­tehtäviä.

Tämä mahdollistaisi asumisen siellä, missä itse haluaa. Työnteko ei voi olla nykytekniikan aikana enää riippuvainen siitä, missä työpaikka fyysisesti sijaitsee.

Moni tekee työtä työmatkoillakin, esimerkiksi junassa. Tällainen matka-aika tulisi voida lukea osittain tai kokonaan työajaksi. Se lisäisi julkisten kulkuneuvojen käyttöä työ­matkoilla.

Siniset haluavat, että syömme jatkossakin puhdasta kotimaista ruokaa, satsaamme myös maaseudun elinvoimaisuuden kehittämiseen ja valtion virastojen alueellistamiseen.

Nyt on viimeinen hetki satsata maaseutuun ja sen ihmisiin.

Kari Kulmala

puheenjohtaja

siniset