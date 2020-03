Kalantappo tärkeintä?

Suomessa kaikki hyvin! Rikokset ratkaistu, eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä. Poliiseilla ja eläinlääkäreillä työnpuute, joutavat vahtimaan vapaa-ajankalastajia.

Muutamia kysymyksiä. Miksi tehdä laki, jota on mahdoton valvoa? Miksi hyökätään pilkkijöiden ja onkijoiden kimppuun?

Miten rapu? Sumpussa, kunnes saadaan riittävästi. Kuljetetaan pitkiä matkoja kuivilteen jopa lentokoneessa, ja elävänä kiehuvaan veteen.

Miten pyydä ja päästä -kalastus? Kala taistelee henkensä edestä, vahingoittuu ja päästetään takaisin.

Miksi päivystävä eläin­lääkäri ei lähtenyt hälytyksen saatuaan sairasta eläintä hoitamaan? Oli muuta tehtävää – valvoi kalantappoa laituri­pilkissä. Arvot hukassa.

Esimerkki: Eläkeläismummo osallistuu pilkkikisoihin. Punnituksessa huomataan elävä kiiski hänen kalojensa joukossa. Paikalla oleva aktivisti kutsuu poliisit, mummoa sakotetaan.

Samalla huomataan, että mummolla on puukko, ehkä kalantappoa varten. Teräase julkisella paikalla on rikos. Lisää sakkoa.

Mummon pieni eläke riittää juuri asuntoon, ruokaan, lääkkeisiin ja kärpäsentoukkiin. Ei jaksa maksaa sakkoa.

Nyt kuvaan astuu Suomen oikeuslaitos, joka toimii ”ripeästi” ehkä kolmen vuoden kuluttua. Jos mummo on elossa, hän joutuu lusimaan sakon. Nyt kaikki on hyvin. Linnassa on ruokaa ja lämmintä. Niin mummo kuin hänet käräyttänyt piipertäjä elävät onnellisina elämänsä loppuun saakka.

En periaatteessa vastusta kalantappoa välittömästi, vaan sitä, että virkojen haltijat valittavat resurssipulaa ja on aikaa tällaiseen.

Pekka Auvinen

Hatsola

