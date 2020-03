MT:n pääministerivertailu ontuu

MT:n viikonvaihdesivuilla julkaistu pääministerigallup kolmelta vuosikymmeneltä oli mielenkiintoista luettavaa (MT 20.3.). Sama koskee neljän kokeneen toimittajan osuvaa kommentointia.

Silti pääministerivertailu jätti heppoisen jälkimaun, niin kansan syvien rivien ääni kuin olikin kyseessä. Vertailu ontui, koska vertailtavat eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Vertailun tuloksia vääristävät ulkoisten olosuhteiden erilaisuus, kausien pituuserot – ja pakko sanoa, median luoma kuva, eli siitä heijastuvat vastaajien mielikuvat.

Mielestäni merkittävin ”vääristymä” on nykyisen pääministerin, Sanna Marinin, nousu toiseksi kymmenen elossa olevan pääministerin joukosta. Mielikuva kansan silmissä on varmastikin aito, mutta kausi on vasta lähtö­kuopissa ja maa elää poikkeustilassa. Marin ei ole vertailukohteena oikeassa sarjassa.

Samaa on sanottava häntä­päähän jääneistä, eli Antti Rinteestä (10.), Anneli Jäätteenmäestä (9.) ja osin Mari Kiviniemestäkin (8.) He olivat pätkäpääministereitä – kukin eri syistä. Heille arviointi on ennenaikainen ja kohtuuton.

Tulos olisi ollut uskottavampi, jos vertailussa olisivat olleet lähes vaalikauden tai pidempään hallinneet pääministerit Paavo Lipponen, Esko Aho, Matti Vanhanen ja Jyrki Katainen.

Näidenkin vertailua vaikeuttavat erot vaalikausien olosuhteissa. Ne tekevät hallaa eniten Esko Aholle, joka joutui johtamaan maata ainakin kolmen koettelemuksen läpi; vuosisadan talouskriisin, Neuvostoliiton romahtamisen ja EU-integraation. Vain virusvitsaus puuttui!

Kaikkinensa MT:n kysely kuvastelee kohtalaisen hyvin sanontaa, että Suomella on ollut hyvä herra- ja rouvaonni paitsi presidenttien, myös pääministereiden osalta. Kukin pääministereistä on istunut hyvin omaan aikaansa ja olo­suhteisiin. Tämä vain ei ole aina heijastunut mediasta eikä siten tehnyt oikeutta kulloistenkin haasteiden ja saavutusten suhteuttamiselle.

Sanna Marin ja hänen nuorekas naisviisikkonsa ovat selvinneet vuosisadan terveysvitsauksen alkuhoidosta varsin vakuuttavasti. Mutta tämä on vasta alkusoittoa. Johtopäätösten aika on vuosien takana.

Pääministerin kansansuosio on tunnetusti hyvin kuluvaa sorttia, kuten kaikki pääministerit tähän saakka ovat saaneet karvaasti kokea. Vain presidentit ovat tavanneet olla edes jotenkuten suojassa kansan kärttyisältä kädeltä.

Erkki Ryynänen

Maaninka

