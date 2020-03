Ruoka olkoon lääkkeesi

Nyt kun pieni näkymätön virus on pannut maailmamme polvilleen, muistuu mieleen A.I. Virtasen aikoinaan antama varoitus: ”Huonosti käy ihmisen, jos hän alkaa syödä kemikalisoitua ja prosessoitua ruokaa. Luonnonmukaisesti viljelty ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa oleva ruoka on ihmiselle parasta.”

Pistää miettimään.

Talontyttöisjärkeillen: ihmisen soluthan uudistuvat kaiken aikaa. Rakentuakseen vahvoiksi ja terveiksi ne tarvitsevat oikeata ravintoa. Tieto oikeasta ravinnosta on kadoksissa tai siitä ei välitetä.

Tauti iskee, kun ihmisen vastustuskyky eli sisäinen parannusjärjestelmä ei ole kunnossa. Solut eivät pysty tukemaan parannusjärjestelmää, kun niiden energia kuluu ihmisen keksimien haitta- aineiden seulomiseen ja poistamiseen.

Antiikin ajalta on ohje: Ruoka olkoon lääkkesi. Virtasen ohje on samansuuntainen. Nykyisin sitä kutsutaan luomu­ruuaksi.

Siinä on vain paha mutta. Luomusyömisestä ei tule mitään ilman tarkoituksen­kokoista ruokapuutarhaa. Ei edes perunaa löydy.

Viljelemällä itse ruokansa tietää tarkalleen mitä syö. Jo siitä tietämisestä solut elpyvät.

Luomuinen ruokapuutarha on mainio, suorastaan pelastava harrastus eläkeläiselle. Saa suunnitella ja kokeilla, vaalia viljelykulttuuria ja suojella luontoa. Terveys kohenee ja on hyvä mieli. Kasvun ihme on pyhä ihme.

Raija-Liisa Ulvelin, 82v.

Kirkkonummi

Luomuinen ruokapuutarha on mainio, suorastaan pelastava harrastus eläkeläiselle.

Kaikkea riittää, jos osaa pyytää.