Valkuaisen riittävyys turvataan öljykasveilla

Me maanviljelijät olemme paljon vartioina, kun on kyse huoltovarmuudesta.

Viljan, lihan, maidon ja muun ruuan riittävä saanti poikkeus­oloissakin on tärkeää ja se on meidän vastuullamme.

Eräs tärkeä seikka on jäänyt vähälle huomiolle, nimittäin täydennysvalkuaisen riittävyys. Täydennys­valkuaisella tarkoitan öljykasvipuristeita. Näiden omavaraisuusaste on ollut 10–15 prosenttia.

Puuttuva osuus on tuotu ulkomailta lähinnä rapsi- ja soijarouheena. Tuodaan jos saadaan ja jos rahat riittävät.

Vallitsevissa oloissa ulkomaantuonti ei ole itsestään selvää. Miten koronaepidemia runtelee meitä ja suuria soijan- ja rapsinkasvattajamaita? Miten maailman kauppa kestää tulevan myllerryksen? Onko meillä rahaa?

Siinä kysymyksiä ilman vastauksia. Se tiedetään, että ilman täydennysvalkuaista lapset jäävät ilman maitoa.

Öljykasvien viljelyala oli viime satokaudella noin 45 000 hehtaaria, kun mahdollisuutemme olisi viljellä öljykasveja 250 000 hehtaarilla.

Reilu kymmenen vuotta sitten viljelimme öljykasveja 100 000 hehtaarilla.

Tämä on pienin ala, johon meidän on tällä satokaudella päästävä.

Me maanviljelijät emme voi viljellä mitään ilman kohtuullista korvausta. Teollisuuden on pidettävä huoli, että öljykasvien viljely on myös taloudellisesti kannattavaa oikeudenmukaisella hinnoittelulla. Sen vastuun saa teollisuus kantaa.

Viljelijät, pidetään huolta itsestämme ja naapureistamme näinä poikkeuksellisina aikoina poikkeusoloissa. Varmistetaan, että lapset saavat ensi talvenakin maitoa. Viljellään reilusti öljykasveja.

Kimmo Jokiranta

maanviljelijä

Elimäki

Vallitsevissa oloissa soija- ja rapsivalkuaisen ulkomaantuonti ei ole itsestään selvää.