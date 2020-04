Maksetaan tehdystä, ei tekemättömästä työstä

Hallitus on kovassa paineessa. Oppositio on tukenut hallitusta poikkeuksellisella tavalla. Tehtävämme on myös osoittaa parannusehdotuksia.

Vaikka liikkumisvapautta on rajoitettu tilapäisesti, niin demokratian ytimeen ei pidä koskea. Poikkeukselliset olot voivat vaarantaa oikeusvaltio­periaatteen.

Unkari on esimerkki poliittisten oikeuksien rajoittamisesta koronan varjolla. Veikkaan, että jotkut autoritäärisesti johdetut valtiot voivat kokea saman kuin Ceaușescu Romaniassa 1989.

Hallinto voi kiistää uhan ja muutospaineet tiedotusmonopolinsa avulla, mutta loputtomiin se ei onnistu. Kun virallinen totuus erkaantuu kansan havaitsemasta todellisuudesta, jää jäljelle kaksi vaihtoehtoa: voidaan vaihtaa kansaa tai hallintoa. Jälkimmäinen onnistuu helpommin.

Yksi seuraavista nopeaa ratkaisua vaativista kysymyksistä liittyy ruuantuotantoon ja maaseutuyrittäjyyteen. Maaseudulla tarvitaan noin 16 000 kausityöntekijää.

Tuhansia ulkomaisia työntekijöitä on tullut Suomeen keväisin ja kesäksi töihin. Nyt tämä työntekijöiden tulo on häiriintynyt.

On kuitenkin suuri joukko työttömiä, alityöllistettyjä, lomautettuja sekä opiskelijoita, joiden kesätyöt on peruttu. On massiivinen järjestelmävirhe, jos työntekijäpulaa maataloudessa ei saada ratkaistua byrokraattisia esteitä ja kannustinloukkuja purkamalla.

Jos meillä on varaa maksaa tekemättömästä työstä, niin meillä täytyy löytyä ratkaisu maksaa myös tehdystä työstä. Esimerkiksi lomautettu henkilö voisi työskennellä tänä vuonna maa-, puutarha- tai marjatiloilla niin, ettei hän menettäisi lomautuskorvausta kokonaan.

On myös harkittava maa­taloustyöntekijöiden saamista Suomeen Saksan mallin mukaisesti.

Hallitus on tekemässä muutoksia pikavippien enimmäiskorkoon ja suora­markkinointiin, jota on ilo tukea myös oppositiosta. Ihmisten hätää ei pidä käyttää hyväksi.

Pauli Kiuru

kansanedustaja (kok.)

Valkeakoski

