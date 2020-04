Vanhukset varjeltava

Huolestuttavia uutisia kantautuu nyt vanhustenhoidon suunnalta. Pohjois-Savossa ja Espoossa on molemmissa kuollut kolme ikäihmistä koronaan hoitokodeissa.

Viruksen vaarallisuus on juuri siinä, että kaikki kantajat eivät aina oireile. Vaikka hoitohenkilökunta on ammattilaisia, niin silti tauti pääsee hoitolaitoksen seinien sisään, vaikka vierailukielto on ollut jo käytössä useamman viikon.

Avuttomimmassa asemassa ovat vanhukset. Heillä on usein monia iän tuomia sairauksia ja lääkkeistä johtuen immuuni­suoja heikko.

Hoitohenkilökunta tekee varmaan kaikkensa, että heidän hoidokkinsa pysyisivät tämän taudin ulottumattomissa, mutta joiltakin osin olisi varmaan hyvä päivittää asiaa. Monesti kun asiasta tulee rutiini niin siinä alkaa tulla pieniä huolimattomuustekijöitä, ja nyt näihin laitoksiin ei kestä tulla pienintäkään.

Toivotaan että meidän vanhuksista mahdollisimman moni kotona tai laitoksessa asuva välttyy tältä sairaudelta ja hoitajat pysyvät terveinä. He tekevät kuitenkin upeaa työtä.

Mauri Moilanen

Oulu