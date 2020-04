Paniikin tilalle suhteellisuudentajua

Kausinfluenssat 2017–2018 aiheuttivat yli 2 000 kuolemaa. 180 päivässä se tarkoitti 11 kuollutta joka päivä, huippu­päivinä yli 30. Silti elämä jatkui normaalina.

Korona oli 8. huhtikuuta mennessä liitetty 34 kuolemaan 30 päivän aikana. Maa on julistettu poikkeustilaan ja Uusimaa piiritystilaan. Kansalaisten perusoikeuksia on kumottu. Perusterveydenhoito on ajettu alas, koulut suljettu ja normaali elämä tehty mahdottomaksi.

Saksan Gutenberg-yliopiston emeritusprofessori S. Bhakdi kysyy 26.3. avoimessa kirjeessään liittokansleri Merkeliltä: ”Mitä hallitus on tehnyt saattaakseen kansalaiset tietoisiksi näistä perustavista eroista ja saadakseen ihmiset ymmärtämään, että Espanjan ja Italian skenaariot eivät ole realistisia täällä.”

Italiassa yli 27 prosenttia erityisen riskialttiista väestöstä elää nuorten parissa. Espanjassa luku on peräti 33,5 prosenttia. Saksan prosentti on seitsemän. Suomessa prosentti lie Saksaa pienempi. Silti meidän hallituksemme näyttää perustavan panikoivat toimensa noiden maiden lukuihin.

Osmo Soininvaara kirjoitti blogissaan: ”Tehokkain tapa rokottaa kansa on altistaa terveet ja hyväkuntoiset taudille.” Juuri näin Ruotsi yrittää toimia mutta on unohtanut riskiryhmien erityisen suojaamisen.

Pääperuste nykytoimille on tartuntakäyrän loiventaminen, jotta tehohoitopaikat riittävät.

Miksei hallitus heti kääntänyt jokaista kiveä hengityskoneiden ja suojainten hankkimiseksi? Miksei riskiryhmiin kuuluville lähetetty ohjeita suojautumisesta suojainten kera ikärasististen karanteenien sijaan? Miksi hoitohenkilöiden suojauksesta ei ole huolehdittu ja erityisesti kotihoidon piirissä?

Helppoa on vain kieltää ja rajoittaa. Edellä mainituilla toimenpiteillä olisi selvitty muutamalla sadalla miljoonalla.

Virusta ei päästä pakoon. Epidemia talttuu vasta, kun laumasuoja on saavutettu. Nyt hallitus tekee parhaansa kriisin pitkittämiseksi. Seuraavassa aallossa yksinäisyyden ja liikkumattomuuden heikentämä vanhusväestö on entistä haavoittuvampi.

Miksi ravintoloita ei ohjeistettu noudattamaan suoja­etäisyyksiä sulkemisen sijaan? Olisi säästytty yli 70 000 lomautukselta.

Kolmekymppiset ministerimme kiitävät kokouksesta toiseen ja kohtelevat yli seitsenkymppisiä kuin vajaaälyisiä. Hallitus ajaa maan ennen kokemattomaan henkiseen ja taloudelliseen lamaan.

Seppo Lohtaja

vanha vihainen vaari

Uusikaupunki