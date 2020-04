Mikä tätä viljelijäporukkaa vaivaa?

Jokainen jaksaa valittaa huonoista hinnoista, mutta kuka ihan oikeasti tekee? Elämme ihmeellisessä markkina­sosialistisessa kuplassa.

Markkinahinnat laskevat ja hinnannousun toiveissa huudetaan valtiota apuun. Miksi me emme käytä niitä markkinavälineitä, joita tarjolla on ja joita viljan viljelijät Euroopassa yhä enemmän käyttävät? Viron vientivetoinen viljamarkkina on hyvä esimerkki vientikilpailun hyödyistä.

Jos kotimaisille öljykasveille on kysyntää, sen pitäisi näkyä hinnassa. Mutta eipä näy, koska kotimainen voidaan korvata ulkomaisella.

Jos halutaan parantaa valkuaisomavaraisuutta esimerkiksi huoltovarmuus- tai muista syistä, kotimaisen rypsi- ja rapsirouheen, rehuherneen ja härkäpavun hinnan pitäisi olla selvästi tuontisoijan hintaa korkeampi. Vain kotimainen tuotanto ja kulutus hakevat hinnan kohdalleen.

Rehun hinta luonnollisesti nousee kotimaisen valkuaisen hinnan nousun myötä. Sen pitäisi näkyä lihan ja maidon kuluttajahinnoissa. Niinhän markkinat toimivat!

Paremmin kysyntää ja tuotantokustannuksia vastaavat hinnat ovat hyvä asia maataloudelle, joka on kamppailut heikon kannattavuuden kanssa jo pitkään. Jos tätä ei haluta, pitää tyytyä sademetsien tuhoamiseen ja GM-soijan käyttämiseen rehun raaka-aineena.

Kyllä suomalaisenkin viljelijän pitäisi herätä markki­noilla olemiseen ja niillä toimimiseen sekä tuotteiden hinnoitteluun. Ei tarvitse katsoa kuin ensi syksyn hintoja, niin huomaa, kuinka suomalaista talonpoikaa viedään kuin pässiä narusta.

Suomessa tuotetusta viljasta käytetään omassa maassa 2/3 ja Virossa vastaavasti 1/3. Suomalaisen markkinalogiikan mukaan Viron hintojen pitäisi olla alhaisemmat kuin Suomen, mutta kun ne eivät ole.

Leipävehnän hinta on meillä (14.4. noteeraus) 154€/tn. Virossa rehuvehnästä saa 163 €/tn. Rehuohrasta maksetaan meillä 130€/tn ja Virossa 153 €/tn. Rehuherneestä saa Virossa 193 €/tn.

Tämän mukaan meillä maksettaisiin kotimaisuudesta seitsemän euroa tonnilta. Herneen tuonti Virosta suomalaiselle rehutehtaalle kustantaisi vähintään 40 euroa tonnilta, joten kotimaisen rehuherneen hinnan tulisi olla 250 €/tonni.

Tämä 50 euron lisähinta toisi 3 000 kilon sadolla 150 euroa lisää tuottoa hehtaarille. MTK vaatii lisää tukea 200 euroa hehtaarilta.

Hintalisässä on se ongelma, että kauppakelpoista hernettä pitäisi osata tuottaa. Tuki olisi hintalisää helpompi: riittäisi vain sinnepäin oleva herne­kasvusto.

Tomi Virolainen

Tammela