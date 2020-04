Säästä aluskasvustoa

Metsän käsittelyssä seuraava perussääntö on tärkeä puuston kasvun ja terveyden kannalta: latvalle valoa, varrelle varjoa ja juurille kosteutta.

Ennakkoraivauksessa ennen harvennushakkuita tulisi aluskasvillisuutta poistaa vain osittain. Aina ei ole tarpeen ennakkoraivata ollenkaan. Harvennettaessa tulisi jättää myös toisen latvuskerroksen puita kasvamaan.

Metsän, jossa on peitteellisyyttä, pienilmasto on parempi, kosteus juuristolle säilyy, ja sienet ja marjat kasvavat paremmin. Riista- ja pieneläinten viihtyvyys säilyy. Tuulituhojen alttius vähenee ja hiilen sidonta paranee. Silmällekin metsä on aidomman näköinen.

Ennakkoraivauksesta on monenlaisia ohjeita. Eräs metsänhoitoyhdistys kehotti jäsenlehdessään poistamaan ennakkoraivauksessa kaikki rinnan korkeudelta alle kahdeksan senttimetrin rungot. Muutamat pienet riistatiheiköt eivät riitä palvelemaan kokonaisuutta.

Harvennushakkuun tarkoitus on jättää paras puusto ja säilyttää hyvät kasvuolosuhteet.

Metsä, jossa on jäljellä aluskasvustoa ja myös toisen latvuskerroksen puita, palvelee hyvää talousmetsää sekä erilaisia luontoarvoja.

Kyösti Heinämäki

Koskenpää