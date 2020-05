Ikäihmiset suojelussa

Jo pitkään on julkisuudessa valitettu, kuinka meitä eläkeläisiä – siis ikääntyneitä eli yli-ikäisiä – on aivan liikaa. Nyt, kun joku ylempi taho on aikaansaanut tämän viruksen, joka vähentää tehokkaasti ikäihmisiä, niin johan meitä aletaankin suojella ja varjella viruksen aiheuttamilta kuolemilta.

Nyt onkin hätä kädessä. Suo siellä vetelä täällä – vanha sanonta, joka sopii tähänkin.

Anja Säkkinen

Sotkamo