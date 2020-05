Ei kuitata koronaa lisäveroilla

Koronalaskua ei voi maksattaa veronkiristyksillä. Jos maksat veroa kolmasosan, niin veroton osuus on suurempi kuin sinun maksaessa veroa puolet. Eli veroprosentin noustessa saat aina vain vähemmän käteen.

Jos tarvitset sähköpolkupyörän, niin kahden kuukauden verottomat osuudet riittävät maksuksi. Jos verotus on kireämpää, voit ostaa sen käteisellä vasta kolmen kuukauden kuluttua. No, on aivan sama, milloin saat pyörän, kunhan saat vain sen.

Laajassa mielessä ei ole aivan näin. Kaupan on käytävä joka kuukausi vilkkaasti, jotta kassa täyttyisi. Ja kun kassa täyttyy, jää varaa myös uusien palveluiden ja tuotteiden tarjontaan.

Korona-aika on synnyttänyt uusien palveluiden tarpeen, josta on tullut pysyvä. Moni haluaa jatkossakin ruokaa marketista lähetin tuomana. Moni haluaa kotiin siivoojan ja puutarhaan työhön puutarhurin. Kampaajakin saisi tulla kotikampausta tekemään. Uutta työtä syntyy.

Ne 70-vuotiaat, joille käsky pysyä kotona on tullut todelliseksi, haluavat kotiin uusia palveluja. Näitä nykyaikaisia palveluja voisivat tuoreetkin yrittäjien alut kehittää ja myydä.

Elämähän on tarkoitettu elettäväksi, arki jaettavaksi ja herkut nautittavaksi.

Kaarina Karhapää

Joensuu