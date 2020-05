Yle seuraamaan taimikon kehitystä

Hakkuuaukion kyntöpalteista nousevat männyntaimet ovat selvinneet valtavista lumimassoista. Mittasin yhdenkin taimen vuosikasvuksi 55 senttiä. Muutkin taimet näyttävät hyvin riskeiltä. Ne eivät ole tukehtuneet pusikon keskelle, vaan ovat muutamassa vuodessa saavuttaneet miehen mitan.

Kynnetty alue on myös jo tasoittunut ja kelpaa kaikin puolin kauniin metsämaisemamme jatkeeksi. Metsää on käsitelty oikein ja sieltä tehdään nyt tulosta. Se ei ole keneltäkään pois, vaan on osaltaan todistamassa suoma­laista korkeaa metsäalan osaamista.

Luovuttaisin mielellään taiminuorikoiden seuraamisen yhteisin varoin rahoitetun Ylen haltuun. Siellä on jo valmiiksi olemassa aikoinaan sitä varten perustettu ohjelma Metsäradio. Toivomus olisi puolueettomasta suhtautumisesta metsän tuottavaan kasvuun. Tuonkin palstan tuloksella maksetaan jotakin osaa Yle-verosta.

Matti Nikkilä

Liminka