Olli Rehnin selitykset ontuvat

Olli Rehn puolusti Euroopan komission uusia tukipaketteja (MT 1.6.). Hänen mukaansa finanssikriisin jälkeisten tukipakettien vuoksi Suomelle ei ole tullut tappioita, ja hän kehui finanssikriisin hoidon onnistumista. Näin moni muukin poliitikko väittää.

Kreikan tukilainojen markkina-arvo oli jo vuonna 2018 laskenut puoleen alku­peräisestä (Yle 10.7.2018). Syynä tähän on lainaehtojen jatkuva helpottaminen: laina- aikoja on pidennetty, korkoja on alennettu ja lainojen maksua on lykätty. Tappioita ei ole vielä tullut, mutta saamisten määrä on romahtanut.

Väite finanssikriisistä noususta ontuu. Ruotsi on noussut, Suomi ei: Ruotsilla on oma valuutta. Dosentti Tuomo Malinen on laskenut, että Suomi on kärsinyt euron takia 20 prosentin hyvinvointi­tappion Ruotsiin nähden vuodesta 2008 laskien.

Nyt puhutaan Italian pelastamisesta. Italia on Suomeen verrattuna vauras maa. Sinne on kerääntynyt vaurautta tuhansia vuosia. Osoitus tästä on maailman kolmanneksi suurimmat kultavarannot, mutta niihin Italia ei koske, koska maalle luvataan apua ilman omaa vastuuta. Myös laajan harmaan talouden kitkeminen helpottaisi ongelmaa.

Saksa muotoilee EU:n päätökset brexitin jälkeen yhä enemmän. Nyt Saksan on turvattava oma vienti­teollisuutensa, koska etelä on sille tärkeä. Tukea se saa Ranskalta, koska sen pankit ovat Italian suurimpia lainoittajia.

Suomi ottaisi lainaa rahoittaakseen vaurasta etelää. Väitetään populistisesti, että maamme velka-aste ei ole suhteessa suuri. Meillä harmaan talouden osuus on pieni, joten velka-aste lasketaan todellisesta bkt:sta. Monissa maissa harmaa talous rehottaa, jolloin velka-aste on laskennallisesti liian suuri, koska virallinen bkt-luku on liian alhainen.

Velkamme on lisäksi ulkomaista velkaa, koska meiltä puuttuvat vauraat kansalaiset, jotka voisivat rahoittaa valtiota – toisin kuin esimerkiksi Italiassa.

Eurosta tulisi erota, koska se on hyvinvointimme suurin uhka. Nyt on jo toinen vakava euroalueeseen liittyvä shokki reilun kymmenen vuoden aikana. Pieni, avoin vientimaa tarvitsee oman valuutan. Markka-ajan korkeat korot johtuivat kiinteästä valuutta­kurssista, jolloin valuutan ulkoisen arvon heikkenemistä puolustettiin korkoja nostamalla. Nykyään valuutat kelluvat.

Kari Kallio-Mannila

Helsinki

