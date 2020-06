Onko soita liian vähän?

Olin ystäväni pellolla ojan­kaivuussa. Työtä tehtiin saman­ikäisillä vehkeillä mitä olemme itsekin, Temmes-kaivurilla ja Nuffield traktorilla. Vettä oli luurissa entisen ojan pohjalla lähes puoli metriä. Vesi laskettiin pois, ojitus tuntui oikein hyvältä ja hyödylliseltä.

Ajelimme pitkästä aikaa lastenlapsieni luokse kylään kesäloman alettua. Poikettiin levikkeelle syömään omia eväitä, koska ruokapaikat ovat kiinni. Levikkeellä mainostettiin isolla taululla metsähallituksen soiden ennallistamista.

Suomessa on luonnon­tilaisia soita noin 11 miljoonaa hehtaaria, kolmasosa koko maapinta-alastamme. Olemme valjastaneet tuosta määrästä hyötykäyttöön noin kymmenen prosenttia. Soistamme on täysin rauhoitettuna noin neljäsosa. Esimerkiksi Norjassa soista puolet on kuivattu ja otettu hyötykäyttöön.

Metsähallituksen mukaan Suomella on liian vähän suota. Suota pitää hankkia lisää miljoonien velkarahalla ja EU:n tuella tukkimalla ojat ja hakkaamalla suolle kasvaneet puut pois.

Kummallisia mietteitä aiheutti tuo levikkeellä käynti. Jospa Temmeksellä kaivettua tarpeellista ojaa ei tukittaisi metsähallituksen määräyksellä.

Matti Nikkilä

Liminka