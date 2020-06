Suomen vastuu EU:n velkakurimuksessa

EU esittää, että annettaisiin 750 miljardin rahoituspaketti velkaisille jäsenmaille. Esityksessä 500 miljardia olisi suoraa tukea ja 250 miljardia laina­painotteista rahoitusta.

Suomen vastuut ovat kasva­massa kohtuuttomiksi tässä EU:n historian pahimmassa talouskriisissä 8,5 – 13 miljardin suuruisiksi. Suomi olisi saamassa 3,5 miljardia tukea, mutta EU määrittelisi mihin Suomi voi tämän tuen käyttää.

Suomi velkaantuu korona­kriisin vuoksi muutenkin voimakkaasti, uutta lainaa joudutaan ottamaan ainakin 20 miljardia. Kun siihen lisätään EU-tuen osuus, niin velanottotarve kasvaa yhteensä yli 30 miljardiin.

Miten tästä selvitään? Suomi joutuu maksamaan holtittomasti eläneiden, jo ennen koronakriisiä velkaantuneiden maiden velkoja. Suomi omaa jo nyt kokoonsa nähden kaikkien suurimmat vastuut unionissa.

Kaiken lisäksi tämä on vastoin EU:n perussopimusta, joka kieltää osallistumisen muiden maiden velkojen maksuun niin sanotun no bail out -säännön mukaan.

Tämän menettelyn seurauksena ollaan tilanteessa, jossa Suomen itsenäisyys on vakavasti uhattuna, emmekä voi enää vaikuttaa omiin asioihimme. EU jo nyt määrää miten tulee toimia esimerkiksi susien ja valkoposkihanhien kohdalla. Ei voi olla oikein että sudet tulevat ihmisten pihoihin ja rappusille ja valkoposkihanhet syövät pellot tyhjiksi, eivätkä suomalaiset voi tehdä asialle mitään.

Jos Suomi menee mukaan näihin esitettyihin velka­vastuisiin, se tarkoittaisi loputonta velkavankeutta.

Tämän tien päässä siirtää EU:n liittovaltio, se tarkoittaisi itsenäisyytemme täydellistä menettämistä. Tätä ei suomalaisten enemmistö voi hyväksyä.

Eduskunnan perustuslaki­valiokunta ottaa aikanaan kantaa tuen maksuun. Toivottavasti yksinkertainen enemmistö ei riitä näin tärkeässä asiassa, vaan tukipäätös vaatisi eduskunnan kahden kolmasosan enemmistön.

Suomalaiset ovat kautta aikojen halunneet määrätä itse omista asioistaan ja seisoa omilla jaloillaan.

Antti Esala

Honkajoki